Unterföhring (ots) -- Umsatz- und Ergebnisgrößen wie zuletzt erwartet: ProSiebenSat.1 erzielte 2023in schwierigem Konjunkturumfeld einen Umsatz von 3.852 Mio Euro (Vorjahr:4.163 Mio Euro), zugleich verringerte sich das adjusted EBITDA wie erwartetauf 578 Mio Euro (Vorjahr: 678 Mio Euro). Im wichtigen vierten Quartal sindKonzernumsatz und adjusted EBITDA wieder gewachsen.- Positive Entwicklung in vielen Teilen des Portfolios: Neben einemUmsatzanstieg im digitalen & smarten Werbegeschäft in der DACH-Region wuchsendie Digital Platform & Commerce-Unternehmen Verivox und flaconi dynamisch.- Joyn mit stärkstem Quartalsergebnis zum Jahresende: Mit 6,3 Mio monatlichenVideo-Nutzer:innen und einer Verweildauer von insgesamt 8,8 Mrd Minutenmarkiert Joyn einen Rekord. Die AVoD-Umsätze stiegen zugleich um 37 Prozent.- Netto-Finanzverschuldung verbessert: Die Netto-Finanzverbindlichkeiten lagenmit 1.546 Mio Euro um 4 Prozent unter dem Vorjahr; der Verschuldungsgrad lagtrotz Ergebnisbelastung mit 2,7x klar im für das Jahr 2023 angestrebtenZielkorridor von 2,5x bis 3x.- Gesamtjahresausblick 2024: ProSiebenSat.1 rechnet für 2024 mit einem leichtenUmsatzwachstum auf rund 3,95 Mrd Euro (plus/minus 150 Mio Euro) und einerpositiven Entwicklung der Entertainment-Werbeerlöse in der DACH-Region. Beimadjusted EBITDA geht der Konzern von einer stabilen Entwicklung von rund 575Mio Euro aus (plus/minus 50 Mio Euro).- Dividendenvorschlag: Die ProSiebenSat.1 Group verfolgt das Ziel, einenVerschuldungsgrad innerhalb der Zielbandbreite zu erzielen. Vor diesemHintergrund werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 30. April2024 vorschlagen, eine Dividende in Höhe von 0,05 Euro je Aktie an diedividendenberechtigten Inhaber:innen auszuschütten.Die ProSiebenSat.1 Group hat zum Jahresende in vielen Bereichen des Portfoliosein Wachstum verzeichnet und damit ihre zuletzt konkretisierten Jahreszieleerreicht. Der Konzernumsatz lag mit 3.852 Mio Euro um 7 Prozent oder 311 MioEuro unter dem Vorjahr, bereinigt um Währungseffekte und Portfolioveränderungenbetrug der Umsatzrückgang (organisch) 4 Prozent oder 163 Mio Euro. DasMarktumfeld war vor allem im ersten Halbjahr 2023 durch die Unsicherheit bei denVerbraucher:innen und der damit verbundenen Investitionszurückhaltung derWerbeindustrie geprägt. Im wichtigen vierten Quartal sind die Umsätze desKonzerns aber wie erwartet wieder gestiegen. Dies reflektiert zum einen dasleichte Wachstum der Werbeerlöse in der DACH-Region und die hohe Werbenachfragebei Joyn. Zum anderen verzeichnete der Konzern ein starkes Wachstum im DigitalPlatform & Commerce-Portfolio.