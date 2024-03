Chennai ist nach BIP und Bevölkerung die fünftgrößte Stadt Indiens und verfügt über einen großen und schnell wachsenden digitalen Markt mit dem Ziel bis 2030 eine 1-Billionen-Dollar-Wirtschaft zu werden. Mit den höchsten Netzwerkgeschwindigkeiten des Landes und als wichtiger Landepunkt der Glasfasernetze, verbindet es Indien mit dem Rest der Welt. Die Expansion von Colt DCS in der Region wird die schnelle Digitalisierung der Branchen regional unterstützen, indem es die IT-Stromkapazität, Sicherheit und Zugänglichkeit bereitstellt, die für Unternehmen erforderlich sind, welche ihre Geschäftstätigkeit ausweiten möchten.



Der neue Standort baut auf dem Wachstum von Colt DCS auf und wird das 18. Rechenzentrum weltweit sein. Es bietet die Infrastrukturkapazität für die schnelle Digitalisierung der Industrie, die Masseneinführung von Clouds und neue Technologien wie KI. Der Plan baut auch auf der Präsenz von Colt DCS in Indien nach Abschluss der ersten Phase und dem ersten Kunden in seinem Rechenzentrum in Mumbai auf. Der neue Standort soll mindestens 70 MW IT-Kapazität liefern.



Angesichts des rasanten Wachstums des digitalen Marktes in Indien ermöglicht die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Partner mit nachweislich lokaler Erfolgsbilanz beim Aufbau großer Rechenzentren multinationaler Organisationen den Zugang zu dieser neuen und wettbewerbsfähigen Region. Dieser groß angelegte Standort wird den Kunden wie bei den anderen Rechenzentrumsentwicklungen von Colt DCS auch, eine enorme Kapazität für Wachstum bieten.



Die Fertigstellung des Standorts ist für 2027 geplant. Colt DCS arbeitet mit lokalen Auftragnehmern und Lieferketten zusammen, um die Umweltauswirkungen der Scope-3-Emissionen zu reduzieren und die Wirtschaft der umliegenden Region anzukurbeln.



Richard Wellbrock, Chief Commercial Officer bei Colt DCS, sagte: „Indiens Digitalisierungsbemühungen beschleunigen sich und treiben die weitere wirtschaftliche Entwicklung voran. Wir betrachten den indischen Rechenzentrumsmarkt als bedeutende Wachstumschance und sind weiterhin bestrebt, seine Entwicklung zu unterstützen. Die Gründung unseres neuen Standorts in Chennai verdoppelt unser Engagement in diesem Markt und ermöglicht es uns, die Expansion unserer Kunden in diese florierende Region noch weiter zu erleichtern."

