Trotz des Drucks auf den Aktienkurs durch Leerverkäufer versichert die traditionsreiche Immobilienfinanzierungsinstitution, dass sie über ausreichende Mittel verfügt, um einen potenziellen Abschwung auf dem US-Markt zu bewältigen. PBB-Finanzchef Mike Baughn gab bekannt, dass das Ziel einer EBIT-Marge von 8,5 bis 9 Prozent, ursprünglich für 2023 angesetzt, nun auf 2028 verschoben wird.

Die Bank hat seit ihrer Gründung in den 1860er Jahren und insbesondere seit der vollständigen Verstaatlichung im Jahr 2009 aufgrund der Finanzkrise, eine wechselvolle Geschichte. Die Hypo Real Estate, Vorläuferin der Pfandbriefbank, war einst Teil des DAX und an großen internationalen Immobilienfinanzierungen beteiligt. Nach der Rettungsaktion der Bundesregierung wurde die PBB privatisiert und konzentriert sich heute auf bedeutende Märkte in Europa und hat sich zudem auf den US-Markt ausgedehnt.