Frankfurt am Main (ots) - Arbeitssuchende Handwerker sind auf dem Arbeitsmarkt

kaum noch zu finden, was die Suche nach qualifizierten Fachkräften erschwert.

Damit potentielle Mitarbeiter eine neue Stelle antreten können, müssen sie

zunächst im alten Betrieb kündigen. Das Abwerben von Mitarbeitern ist im hart

umkämpften Sektor des Handwerks jedoch unumgänglich und wird in den meisten

Unternehmen als heikel angesehen.



Bei diesem Gedanken werden Handwerker oft von Gewissensbissen geplagt. Dies muss

jedoch nicht sein, denn ein klares Regelwerk sorgt für alle Beteiligten für

Fairness und Ordnung. Um dies zu gewährleisten, sollten Unternehmen ein

Vertrauen aufbauen und den potenziellen Kandidaten Perspektiven aufzeigen, denn

aggressive Methoden haben beim Abwerben nichts zu suchen.





Dieser Artikel zeigt, wie Unternehmen im Handwerk in 7 Schritten Fachkräfte zumWechsel motivieren.1. Diese Bereiche haben aktuell einen akuten FachkräftemangelIm Hoch- und Tiefbau ist der Mangel bereits so groß, dass sich dieFertigstellung von Projekten erheblich verzögert. Ferner fehlt im Bereich desBauverfahrens und des -managements der Nachwuchs an qualifizierten Ingenieurensowie Technikern. Für die Schaffung von unterirdischen Bauwerken und Fundamentenwerden im Spezialtiefbau erfahrene Fachkräfte benötigt, die immer seltener aufdem Arbeitsmarkt zu finden sind. Auch in innovativen Bereichen, wie denerneuerbaren Energietechnologien und im nachhaltigen Bauen, steigt der Bedarf anhoch qualifizierten Mitarbeitern.2. Weshalb sich Fachkräfte abwerben lassen und Unternehmen abwerbenDer Mangel an erfahrenen Spezialisten und jungen Absolventen erklärt, dassFirmen immer häufiger das Abwerben als Lösung für die Deckung des Bedarfs anFachkräften sehen. Arbeitnehmer haben verschiedene Motivationen, sich Angeboteanderer Arbeitgeber anzuhören. Zu ihnen gehören die Unzufriedenheit mit deraktuellen Stelle und der schnelle Wandel in der Branche. Hier bieten sichAnsatzpunkte für die Suche neuer, qualifizierter Arbeitskräfte.3. Ein natürlicher ProzessAbwerben wurde früher als aggressives Auftreten gewertet. Diese Sichtweise hatsich gravierend geändert. Es hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass diesePraxis zu einem gesunden Wettbewerb gehört. Das Abwerben von Fachkräften stärktdas Wachstum und die Innovation in der Branche. Für einen fairen und ethischenProzess ist Transparenz von entscheidender Bedeutung. Die Gespräche sollten inoffener und ehrlicher Atmosphäre erfolgen. Dabei sind die Bestimmungen desDatenschutzes sowie ethische Standards strikt einzuhalten.