Frankfurt am Main (ots) -



- Nur ein Viertel der Arbeitgeber sagt, Gleichberechtigung im Unternehmen sei

vollständig erreicht

- Die Mehrheit erwartet große Fortschritte innerhalb der nächsten zwei Jahre

- Technologie als neuer Gleichberechtigungstreiber: Arbeitgeber nehmen auch KI

in den Blick



Anlässlich des Weltfrauentags hat die ManpowerGroup in Zusammenarbeit mit The

Female Quotient neue Zahlen zur Gleichberechtigung und Diversität in Unternehmen

veröffentlicht. Die Befragung der Arbeitgeber wurde im Rahmen einer

Zusatzbefragung zum quartalsweise erhobenen Arbeitsmarktbarometer durchgeführt.

Die Selbsteinschätzung zeigt: Nur bei 24 Prozent wird vollständige

Gleichberechtigung bereits gelebt. Weitere 38 Prozent gehen aber davon aus, dies

in den nächsten zwei Jahren durch mehr Initiativen zu erreichen oder zumindest

deutliche Verbesserungen zu erzielen (36 Prozent).









Um Talente zu halten, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und den Anteil der

Diversität im Recruiting-Prozess zu erhöhen, setzen vier von fünf Unternehmen

auf spezielle Maßnahmen. Mehr als ein Drittel (35,7 Prozent) der Arbeitgeber in

Deutschland sagt, dass diese Initiativen in ihren Unternehmen aktuell wie

geplant oder sogar besser laufen. Damit liegt Deutschland jedoch unter dem

globalen Durchschnitt von 46 Prozent. Jeder fünfte Arbeitgeber hierzulande gibt

an, dass die erzielten Fortschritte hinter den Erwartungen zurückbleiben.



Zwei Tätigkeitsfelder weisen einen großen Nachholbedarf auf: Für Rollen im

oberen Management (24 Prozent) und bei Rollen im M.I.N.T.-Bereich (22 Prozent)

existieren keine Initiativen. Lediglich 32 Prozent der Arbeitgeber sind der

Ansicht, dass ihre Maßnahmen in diesen Bereichen auf einem guten Weg seien.

Gerade diese Arbeitsfelder sind jedoch bekannt dafür, z.B. geringe Frauenquoten

vorzuweisen. So bestätige das Statistische Bundesamt, dass beispielsweise der

Anteil von Frauen in Führungspositionen bei nur 28,9 Prozent - und damit 6,2

Prozentpunkte unter dem EU-Durchschnitt - liegt.1



Inspire Inclusion: Frauen sollen sich gegenseitig stark machen



Die ManpowerGroup strebt weltweit eine 50 Prozent-Marke an weiblichen

Führungskräften im Unternehmen bis 2025 an. In Deutschland hat sie dieses Ziel

bereits übererfüllt: Mehr als 50 Prozent der Führungspositionen in Deutschland

sind mit weiblichen Führungskräften besetzt.



Becky Frankiewicz, President und Chief Commercial Officer bei Manpower Group,

betont im Report die Bedeutung von Vorbildern und Zusammenarbeit. Nicht nur

müsse sichtbarer werden, welche Wege andere Frauen bereits eingeschlagen haben, Seite 2 ► Seite 1 von 3

Status bei der Rekrutierung diverser Talent PoolsUm Talente zu halten, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und den Anteil derDiversität im Recruiting-Prozess zu erhöhen, setzen vier von fünf Unternehmenauf spezielle Maßnahmen. Mehr als ein Drittel (35,7 Prozent) der Arbeitgeber inDeutschland sagt, dass diese Initiativen in ihren Unternehmen aktuell wiegeplant oder sogar besser laufen. Damit liegt Deutschland jedoch unter demglobalen Durchschnitt von 46 Prozent. Jeder fünfte Arbeitgeber hierzulande gibtan, dass die erzielten Fortschritte hinter den Erwartungen zurückbleiben.Zwei Tätigkeitsfelder weisen einen großen Nachholbedarf auf: Für Rollen imoberen Management (24 Prozent) und bei Rollen im M.I.N.T.-Bereich (22 Prozent)existieren keine Initiativen. Lediglich 32 Prozent der Arbeitgeber sind derAnsicht, dass ihre Maßnahmen in diesen Bereichen auf einem guten Weg seien.Gerade diese Arbeitsfelder sind jedoch bekannt dafür, z.B. geringe Frauenquotenvorzuweisen. So bestätige das Statistische Bundesamt, dass beispielsweise derAnteil von Frauen in Führungspositionen bei nur 28,9 Prozent - und damit 6,2Prozentpunkte unter dem EU-Durchschnitt - liegt.1Inspire Inclusion: Frauen sollen sich gegenseitig stark machenDie ManpowerGroup strebt weltweit eine 50 Prozent-Marke an weiblichenFührungskräften im Unternehmen bis 2025 an. In Deutschland hat sie dieses Zielbereits übererfüllt: Mehr als 50 Prozent der Führungspositionen in Deutschlandsind mit weiblichen Führungskräften besetzt.Becky Frankiewicz, President und Chief Commercial Officer bei Manpower Group,betont im Report die Bedeutung von Vorbildern und Zusammenarbeit. Nicht nurmüsse sichtbarer werden, welche Wege andere Frauen bereits eingeschlagen haben,