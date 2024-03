METZINGEN (dpa-AFX) - Der Modehändler Hugo Boss rechnet wegen der Konsumflaute sowie geopolitischer Spannungen bis 2025 mit langsamerem Wachstum. Das Umsatzziel von fünf Milliarden Euro für das Jahr 2025 dürfte sich zudem "leicht verzögern", teilte das Unternehmen am Donnerstag in Metzingen mit. Zeitgleich wollen Konzernchef Daniel Grieder und Finanzchef Yves Müller aber die Profitabilität auf Vordermann bringen. Anlegern gefällt die trägere Entwicklung überhaupt nicht. Am Donnerstagvormittag verloren die Hugo-Boss-Papiere fast ein Fünftel an Wert.

Konzernchef Grieder stellte in einer Telefonkonferenz mit Journalisten klar, dass sich das Ziel von fünf Milliarden Euro Umsatz eher um Monate statt um Jahre nach hinten verschieben dürfte. Vor allem in Europa lähme die Kaufunlust der Verbraucher die Geschäfte. Die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten kämen erschwerend hinzu. Zugleich peilt Grieder eine operative Marge von mindestens zwölf Prozent bis 2025 an.