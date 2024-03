--------------------------------------------------------------

Die innovative Vor-Zollsoftware Digicust AI hat den offiziellen Start inDeutschland bekannt gegeben und setzt damit einen Meilenstein für eineeffiziente und fehlerfreie Zollabwicklung.Die Zollabwicklung stellt Unternehmen vor große Herausforderungen - von falschenZolltarifnummern bis hin zu manuellen Prozessen, die zeitaufwendig undfehleranfällig sind. Digicust adressiert diese Probleme und ermöglicht dienahtlose Integration von KI-basierten Zollassistenten in bestehende Zollsoftwareund -prozesse.Warum Deutschland?"Deutschland ist ein besonders spannender Markt für uns, da Deutschland zu denexportstärksten Ländern in der EU zählt." Mit dem Launch von Digicust inDeutschland haben Unternehmen nun die Möglichkeit, ihre Zollprozesse zuoptimieren, zu automatisieren und Kosten zu reduzieren. Digicust vereinfachtdamit komplexe und undurchsichtige Zollprozesse für Unternehmen jeder Größe.Digicust digitalisiert und automatisiert ZollanmeldungenDigicust präsentiert eine umfassende Software-Suite. Dazu gehören dieintelligente Verarbeitung von Dokumenten, das automatische Ausfüllen vonZollanmeldungen, die exakte Einreihung von Waren bis zur elften Stelle desZolltarifs und die Stammdatenverwaltung. Eine weitere Besonderheit ist dieNo-Code-Automation, die es ermöglicht, alle Tools exakt an die Anforderungen desjeweiligen Business Case anzupassen.Optimale Integration in den deutschen MarktDie Zusammenarbeit von Digicust mit führenden Zollsoftware-Anbietern wie Dakosy,DBH, AEB und LDV gewährleistet eine effiziente und vollautomatischeZollabwicklung. Als software-neutrales Unternehmen arbeitet Digicust mit jederfür deutsche Unternehmen relevanten Zollsoftware zusammen.Über Digicust AIDigicust (https://digicust.com/) ist ein Vorreiter im BereichZollautomatisierung und bietet innovative Lösungen für die Herausforderungen derautomatisierten Zollabwicklung.