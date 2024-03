Die Münchner Rück (DE0008430026) gehört durch ihre Bilanzstärke, solide Kapitalausstattung und das diversifizierte Geschäftsmodell zu den zuverlässigen Dividendenzahlern im DAX. Für 2024 wurde eine deutliche Anhebung der Dividende angekündigt: Für das Geschäftsjahr 2023 sollen 15 Euro pro Aktie ausgeschüttet werden (nach 11,60 Euro im vergangenen Jahr). Das ist nicht nur deutlich mehr als die Analysten geschätzt haben (12,50 Euro); zusätzlich werden noch 1,5 Mrd. Euro über Aktienrückkäufe an Aktionäre zurückgegeben. Am 27.2.24 hatte der Weltmarktführer in Rückversicherungen ein Konzernergebnis von 4,6 Mrd. Euro gemeldet, das 600 Mio. Euro über den Erwartungen lag, für 2024 wurde von Finanzvorstand Jurecka eine Gewinnsteigerung auf 5 Mrd. Euro in Aussicht gestellt.



Discount-Strategie mit 7 Prozent Puffer (Juni)



Das Discount-Zertifikat von Morgan Stanley mit der ISIN DE000ME8XNG4 bietet beim Kaufpreis von 399 Euro einen Puffer von 7 Prozent und generiert eine Rendite von 21 Euro oder 17,3 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag 21.6.24 auf oder über den Cap von 420 Euro schließt, andernfalls gibt’s eine Ausgleichszahlung in Höhe des Schlusskurses.



Bonusstrategie mit 20,3 Prozent Puffer (Juni)



Das Capped-Bonus-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000SU6LB78 zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 436 Euro, wenn die Barriere bei 342 Euro (Puffer 20,3 Prozent) bis zum 21.6.24 niemals berührt oder unterschritten wird. Bei einem Preis von 423,15 Euro sind somit maximal 12,85 Euro oder 9,5 Prozent p.a. drin. Aktienlieferung im negativen Szenario.



Einkommensstrategie mit 10,8 Prozent p.a. Kupon (Dezember)



Die Aktienanleihe der DZ Bank mit der ISIN DE000DJ7L546 zahlt einen Zinskupon von 10,8 Prozent, was durch den Einstieg knapp unter pari zu einer effektiven Rendite von 11,2 Prozent p.a. entspricht. Wenn die Aktie am 20.12.24 unterhalb des Basispreises von 425 Euro notieren sollte, erfolgt die Lieferung von 2 Aktien nach Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 425 Euro, Bruchteile in bar).



ZertifikateReport-Fazit: Wem ein Direktinvestment in die Münchner Rück nahe des Allzeithochs zu riskant erscheint, kann sich mit den Zertifikaten gegen moderate Kursrückgänge absichern und bereits bei einer Seitwärtsbewegung interessante Renditen erzielen. Die hohe Dividende sorgt für Top-Konditionen bei kurzlaufenden Anlageprodukten.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Münchner Rück-Aktien oder von Anlageprodukten auf Münchner Rück-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen