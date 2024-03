Für die Analysten der SG ist die Aktie von Air Liquide (FR0000120073) die erste Wahl des Sektors Basis-Chemie – bereits im dritten Jahr in Folge. Das Unternehmen habe vor dem Hintergrund positiver struktureller Branchenveränderungen, insbesondere der Energiewende, den Fokus auf Pricing, Effizienz und Portfolio gerichtet. Damit konnte eine deutliche Verbesserung der Finanzkennzahlen erreicht werden, einschließlich der EBIT-Marge (+1,5 Prozentpunkte). Air Liquide strebt aus Sicht von SG eine weitere Margensteigerung um 1,7 Prozentpunkte bis 2025 an, bis 2030 sollten sogar 4,5 Prozentpunkte möglich sein. Vor dem Hintergrund erhöhen die SG-Analysten das 12-Monats-Kursziel von 188 auf 215 Euro bei einem voraussichtlichen KGV von ca. 27 für 2025 (vormals 26er KGV für 2024).



Call-Optionsschein mit Strike bei 220 Euro