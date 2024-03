Langenfeld (ots) - Deutschland gilt gemeinhin als großes Stifterland. Vor allem

gemeinnützige Stiftungen sind hierzulande weit verbreitet. Auch

Familienstiftungen gewinnen zunehmend an Bedeutung: Immer mehr Unternehmer

entdecken die Vorteile dieser Stiftungsart für die Vermögens- und

Unternehmensnachfolge.



Die Vorzüge erstrecken sich weit über steuerliche Überlegungen hinaus: So bieten

Familienstiftungen zum Beispiel die Möglichkeit, das Familienvermögen und die

Unternehmenskontinuität langfristig zu sichern. Warum eine Stiftung eine

passende Lösung für die Unternehmensnachfolge sein kann, verrät dieser Beitrag.





Das Problem der UnternehmensnachfolgeDie Herausforderungen der Unternehmensnachfolge in Deutschland belastenzahlreiche Unternehmer und Familien. Nach Jahrzehnten des Engagements undErfolgs stehen sie schließlich vor der schwierigen Aufgabe, einen geeignetenNachfolger zu finden. Leider zögern immer mehr potenzielle Nachfolger, sichunternehmerisch zu engagieren. Das führt zu einem Dilemma, in dem etablierteUnternehmen, die keine klaren Nachfolgepläne haben, ihre Zukunftsfähigkeit aufsSpiel setzen. Hinzu kommt die emotionale Belastung - schließlich soll dasLebenswerk fortgeführt und das Familienvermögen geschützt werden. DieUngewissheit treibt viele Unternehmer um, die nach einer tragfähigen Lösungsuchen.Familienstiftung als LösungLaut DIHK-Report 2022 nimmt die Zahl der potenziellen Nachfolger trotz vielerzur Übernahme bereiter Unternehmen kontinuierlich ab. Die Auswirkungen derCorona-Pandemie und anderer Krisen verstärken diese Entwicklung. Zudem offenbartdie Statistik, dass etwa jede fünfte Erbschaft in rechtlichenAuseinandersetzungen mündet.In dieser prekären Lage bietet die Familienstiftung eine langfristigeMöglichkeit, die Unternehmensnachfolge zu sichern. Diese Stiftungsformermöglicht es, das Unternehmensvermögen und die Kontrolle innerhalb der Familiezu behalten, während gleichzeitig professionelles Management eingesetzt werdenkann. Neben steuerlichen Vorteilen bietet eine Familienstiftung die Möglichkeit,das Unternehmen im Sinne des Unternehmens weiterzuführen.Die Vorgehensweise der StiftungsgründungBei der Gründung einer Familienstiftung entsteht eine Holdingstruktur mit derStiftung als Muttergesellschaft und dem Unternehmen als Tochtergesellschaft.Diese Struktur bietet nicht nur umfassenden Schutz des Vermögens vorpersönlichen Risiken wie Insolvenz, Scheidung oder Tod, sondern weist auchsteuerliche Vorteile auf. Denn eine Stiftungsholding zahlt in der Regel nurKörperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag, nicht jedoch Gewerbesteuer. Zudem