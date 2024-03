DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Aufgrund eines unangekündigten Streiks des Sicherheitspersonals auf dem Düsseldorfer Flughafen sind am Donnerstag 13 Flüge gestrichen beziehungsweise umgeleitet worden. "Der Flugbetrieb wird größtenteils aufrechterhalten", sagte ein Flughafensprecher. "Passagiere sind leider betroffen von längeren Wartezeiten, als sie es sonst gewohnt sind. Aber wir tun alles gemeinsam mit unseren Partnern, dass die Auswirkungen gering bleiben und die Flüge weitestgehend realisiert werden können."

Regulär sei am Donnerstag mit 42 000 Passagieren zu rechnen. Davon seien 21 000 Abfliegende. Ein Drittel von ihnen sei am Morgen bereits durch die Kontrolle gelangt. "Sie sind jetzt schon abgefertigt", sagte der Sprecher. Durch den Notbetrieb an den Kontrollstellen komme es allerdings zu längeren Wartezeiten und Schlangen. Die Verhältnisse seien aber geordnet. Die Passagiere würden gebeten, nicht früher als drei Stunden vor dem Abflug zum Flughafen zu kommen.

Die Gewerkschaft Verdi hatte den Streik des Sicherheitspersonals vorher nicht angekündigt./cd/DP/zb

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 7,042EUR auf Tradegate (07. März 2024, 11:29 Uhr) gehandelt.