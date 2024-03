Frankfurt (ots) - Umfassender Report analysiert die Themen Bewertungen,

Fundraising, GP-led Secondaries und Investmentrenditen im Bereich der

Nachhaltigkeit.



Hamilton Lane (Nasdaq: HLNE), einer der weltweit führenden Investment Manager

für Privatmarktanlagen, hat heute seinen neuen "Market Overview 2024"

veröffentlicht und räumt darin mit mehreren weit verbreiteten Mythen und

Vorurteilen über die Anlageklasse der Privatmärkte auf. Jährlich analysiert

Hamilton Lane auf der Basis umfassender Daten die

Privatmarkt-Investmentaktivitäten im zurückliegenden Jahr und gibt Prognosen für

die nächsten Monate - der aktuelle Bericht für 2023 stützt sich dabei auf die

branchenweit führende Datenbank von Hamilton Lane, die angelegte Vermögenswerte

in Höhe von fast 18,9 Billionen US-Dollar aus 52 Jahrgängen umfasst.





Der Market Overview 2024 beschäftigt sich mit folgenden Mythen rund um PrivateMarkets:Mythos "Die Bewertungen auf den Privatmärkten sind nicht angemessen." Es istnicht das erste Mal, dass die Private Markets für ihre Bewertungen in der Kritikstehen. Im vergangenen Jahr war die Skepsis gegenüber den Privatmärkten und derBewertung ihrer Anlagen besonders groß. Es gibt jedoch eine Reihe von Gründen,warum Hamilton Lane die Bewertungen dennoch für realistisch hält und warum esunwahrscheinlich ist, dass ein möglicher Abschwung allein auf zu hoheBewertungen zurückzuführen ist.- Starke operative Performance: Wie aus der folgenden Grafik hervorgeht, ist dieOutperformance der Privatmärkte im Jahr 2022 und auch 2023 insbesondere aufhöhere Umsätze und höhere EBITDA im Vergleich zu an der Börse gelistetenUnternehmen zurückzuführen ( Abb. 1: Median Operational Performance (https://iwk-cp.com/wp-content/uploads/2024/03/Abb.-1_Median-Operational-Performance.jpg) ).- Wege zum Umsatzwachstum: Die operative Outperformance von Private Equity inder Vergangenheit steht in engem Zusammenhang mit einer besseren Auswahl vonSektoren und der Fähigkeit, operatives Wachstum zu schaffen. Laut dem MarketOverview erwarten General Partners, dass sich dieser Trend fortsetzt.- Verkaufspreise > Bewertungen: Aus dem Bericht geht außerdem hervor, dassManager auch 2023 dazu tendierten, Firmenverkäufe mit einem Aufschlag auf denNettoinventarwert abzuschließen.Mythos "Der Fundraising-Markt ist düster." Die Kapitalbeschaffung an den PrivateMarkets bleibt in der Tat eine Herausforderung. Es lohnt sich jedoch einedifferenzierte Betrachtung, denn 2023 war immer noch das siebtbesteFundraising-Jahr in der Geschichte. Dem Market Overview zufolge haben diegrößten Fonds dabei die besten Ergebnisse erzielt und werden auch weiterhin das