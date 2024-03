Aktien Frankfurt Anleger in Wartestellung vor der EZB-Leitzinsentscheidung Der Dax ist auch am Donnerstag weitgehend auf der Stelle getreten. Vor der Leitzinsentscheidung in der Eurozone hielten sich die Anleger mit Engagements am Aktienmarkt zurück. Seit dem siebentägigen Rekordlauf, der das deutsche Börsenbarometer am …