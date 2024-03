MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Hugo Boss nach endgültigen Zahlen und Prognosen für 2024 sowie Aussagen zu 2025 auf "Add" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der Ausblick auf das laufende Jahr liege leicht unter den Konsensschätzungen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Zudem habe der Modekonzern mitgeteilt, dass sich sein Umsatzziel von 5 Milliarden Euro für 2025 möglicherweise etwas verzögern könnte. Das Ziel für die operative Profitabilität im kommenden Jahr, einer Ebit-Marge von mindestens 12 Prozent, sei aber bestätigt worden./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2024 / 08:30 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,54 % und einem Kurs von 52,78EUR auf Tradegate (07. März 2024, 11:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Volker Bosse

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 74

Kursziel alt: 74

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m