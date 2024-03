Bonn (ots) -



- 78 Prozent der Deutschen, die 2023 die Bank gewechselt haben, entschieden sich

für eine Direktbank

- Besonders unter 30-Jährige entscheiden sich für Direktbanken

- Geringere Kosten, besondere Services und innovative Leistungen als Pluspunkte



Konten und Depots bei Direktbanken bleiben beliebt. Laut einer repräsentativen

Umfrage der norisbank sind die meisten Deutschen mittlerweile Kunde einer

Direktbank. Mit 56,1 Prozent bleibt der Anteil stabil und liegt auf dem Niveau

des Vorjahres (2022: 56,2 Prozent). Noch ausgeprägter sieht der Zuspruch bei den

unter 30-Jährigen aus - hier zeigt sich sogar ein starker Zuwachs: So sind

aktuell 71 Prozent der Befragten Direktbankkunden - deutlich mehr als im Vorjahr

(2022: 63,2 Prozent).





Auch in den mittleren Altersgruppen ist ein Zuwachs zu beobachten. Insbesonderebei den 30- bis 39-Jährigen ist der Anteil derjenigen, die Direktbankkundensind, nach einem zwischenzeitlichen Rückgang nun im Vergleich zum Vorjahr um 3Prozentpunkte auf 65,4 Prozent gestiegen (2022: 62,4 Prozent; 2021: 69,7Prozent). Bei den Befragten zwischen 40 und 49 Jahren hat die Beliebtheit imVergleich zum letzten Jahr leicht und im Vergleich zu 2021 sogar deutlichzugenommen: 2023 nutzten 58,6 Prozent dieser Altersgruppe eine Direktbank - nochmehr als im Vorjahr (2022: 57,5 Prozent; 2021: 51,2 Prozent).Immer weniger Menschen haben vor, die Bank zu wechselnDie Tendenz zum Bankwechsel scheint aktuell rückläufig zu sein: Der Anteil derBefragten, die ihre Bank gewechselt haben, ist 2023 auf 6,6 Prozent gesunken -ein signifikanter Rückgang seit 2021 (2022: 8,1 Prozent; 2021: 9,5 Prozent). Diejüngere Generation bleibt allerdings überdurchschnittlich wechselfreudig,wenngleich auch hier ein Rückgang zu beobachten ist: 2023 wechselten zwar 12,4Prozent der 18- bis 29-Jährigen ihre Bank, womit der Anteil der Wechsler hierfast doppelt so hoch liegt wie in der Gesamtbevölkerung, allerdings war derAnteil der Bankwechsler in dieser Gruppe in den Vorjahren nochmals höher (2022:13,2 Prozent; 2021: 15,5 Prozent).Interessanterweise hat sich auch der Anteil der Deutschen, die einen Bankwechselzumindest in Erwägung zogen, innerhalb eines Jahres merklich reduziert - konkretgesagt sogar halbiert. Während 2022 noch rund 32 Prozent der Befragten darübernachdachten, ihre Bank zu wechseln, sind es nun nur noch rund 16 Prozent. DieHauptgründe dafür sind der hohe Aufwand, den ein Bankwechsel aus ihrer Sicht mitsich bringt (31,6 Prozent), mangelnde Zeit (24,9 Prozent) und der Wunsch, nichtgleichzeitig Kunde bei mehreren Banken sein zu wollen (22,6 Prozent).