- Die Employer-Branding-Kampagne zur Stärkung der Arbeitgebermarke wird

deutschlandweit ausgespielt

- Im Mediamix werden rund 30 Mitarbeitende zu Testimonials für XXXLutz

- Das interaktive Karriereportal bietet neue Möglichkeiten, wie die Bewerbung

via WhatsApp



Unter dem Hashtag #wirsindxxxlutz geben die XXXLutz Möbelhäuser am 07. März 2024

den Startschuss für ihre deutschlandweite Arbeitgeberkampagne. Im Mittelpunkt

steht die Vielfalt des Unternehmens an sich und insbesondere der Mitarbeitenden.

Dazu wird der Fokus auf das XXXL Plus Benefitprogramm gelenkt und die Gewinnung

neuer Talente forciert.







Erfolgs. Diese stellt das inhabergeführte Familienunternehmen jetzt einmal mehr

unter Beweis: Die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl rücken die eigene Belegschaft

in den Mittelpunkt ihrer breit angelegten Employer Branding-Kampagne. "Um

künftige Bewerberinnen und Bewerber noch zielgerichteter anzusprechen, haben wir

unser Karriereportal völlig neu aufgestellt", sagt Christopher Zentgraf,

Recruiting & Employer Branding Strategy bei XXXLutz Deutschland. Interessierte

können sich jetzt noch einfacher über ihre Karrieremöglichkeiten bei XXXLutz

informieren, passende Jobs in ihrer Region finden und sich noch schneller über

ein innovatives Bewerbungsformular oder WhatsApp bewerben.



"Den Relaunch unseres interaktiven Karriereportals nehmen wir zum Anlass, uns in

der Arbeitgeberwelt neu zu positionieren - und zwar mit Einblicken in den

Arbeitsalltag unserer Mitarbeitenden!"



Ziel ist es, die besondere Vielfalt des Unternehmens und der Mitarbeitenden

aufzuzeigen. Sowohl die vielschichtigen Berufsbilder eines Omnichannel Händlers

und 15 Ausbildungsberufe - vom Verkauf und Logistik über Büro bis hin zum

Restaurant - als auch die facettenreichen Persönlichkeiten der Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter. "Mit diesem Schritt möchten wir einen authentischen Einblick in

unsere bunte Arbeitswelt geben, deshalb stehen die Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter selbst im Fokus. Schließlich sind sie als Menschen mit ihren eigenen

Geschichten der Antrieb hinter dem XXXLutz Erfolg!", unterstreicht Christopher

Zentgraf: "Jeder Einzelne agiert im Sinne der Unternehmenswerte Teamwork,

Entwicklung, Zielorientierung sowie Verantwortung und trägt die Vision auf seine

ganz eigene und persönliche Art nach außen". Der Slogan "Wir sind XXXLutz"

transportiert diese Aussage und stellt die Stärken von XXXLutz als authentische

Arbeitgebermarke heraus: Gemeinschaft, Vertrauen, Anerkennung und Fortschritt.



