Berlin (ots) - Die Stromwende braucht dringend eine Ergänzung, um Klimaschutz

und Wohlstand erfolgreich gewährleisten zu können. Das wurde diese Woche bei

einer Diskussionsveranstaltung des en2x - Wirtschaftsverbands Fuels und Energie

im Rahmen der Konferenz "Energie.Cross.Medial" in Berlin deutlich. "Ohne

Molekülwende kann es keine umfassende und erfolgreiche Energiewende geben. Doch

für viele der notwendigen Investitionen fehlt schlicht ein verlässliches

Geschäftsmodell", kritisierte en2x-Hauptgeschäftsführer Prof. Christian Küchen.

"Das muss sich ändern, denn die Klimaziele lassen kaum noch Zeit. Die

Bremsklötze müssen weg."



Mit erneuerbarem Strom allein sind die Energiewende und das Erreichen der

Klimaziele nicht zu schaffen. Auch grüne Moleküle als Ersatz für bislang fossile

Produkte werden gebraucht - und das in erheblichen Mengen. Darin waren sich die

Podiumsteilnehmer der Veranstaltung einig. Erneuerbarer Wasserstoff und seine

Derivate, vor allem Kohlenwasserstoffe, werden in den Sektoren Mobilität und

Wärme sowie als Energiespeicher und Industrie-Grundstoffe benötigt.









Um die Molekülwende voranzubringen, seien insbesondere eine Anrechenbarkeit

treibhausgasneutraler Produkte auf die Klimaziele bei allen Regulierungen in den

relevanten Sektoren und eine Reform der Energiebesteuerung in Zusammenspiel mit

einer verlässlichen CO2-Bepreisung notwendig. Neben einer Wasserstoffstrategie

braucht es schnell auch eine umfassende Kohlenstoffstrategie, die das Potenzial

der Speicherung und Nutzung von CO2 (CCS/CCU), Biomasse und Recycling integriert

betrachtet.



Mit geeigneten Maßnahmen muss darüber hinaus dem "First Mover Disadvantage"

begegnet werden. Dieser ergibt sich für Investoren erster Großanlagen daraus,

dass neue Technologien besondere Herausforderungen mit sich bringen. "Viele

Projekte werden aufgrund solcher Risiken nicht finanziert, sie sind derzeit

nicht bankable", berichtete Küchen. Darum müssten nun Instrumente entwickelt

werden, die die enormen notwendigen Investitionen für den Markthochlauf grüner

Moleküle langfristig absichern können. "Umso wichtiger ist dafür nun ein

intensiver Dialog zwischen Politik und Wirtschaft."



Pressekontakt:



Alexander von Gersdorff, Rainer Diederichs



en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.

Georgenstraße 24

10117 Berlin



mailto:presse@en2x.de; http://www.en2x.de/presse



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159634/5729914

OTS: en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.



"First Mover Disadvantage" - Nachteile für Erstinvestoren beseitigenUm die Molekülwende voranzubringen, seien insbesondere eine Anrechenbarkeittreibhausgasneutraler Produkte auf die Klimaziele bei allen Regulierungen in denrelevanten Sektoren und eine Reform der Energiebesteuerung in Zusammenspiel miteiner verlässlichen CO2-Bepreisung notwendig. Neben einer Wasserstoffstrategiebraucht es schnell auch eine umfassende Kohlenstoffstrategie, die das Potenzialder Speicherung und Nutzung von CO2 (CCS/CCU), Biomasse und Recycling integriertbetrachtet.Mit geeigneten Maßnahmen muss darüber hinaus dem "First Mover Disadvantage"begegnet werden. Dieser ergibt sich für Investoren erster Großanlagen daraus,dass neue Technologien besondere Herausforderungen mit sich bringen. "VieleProjekte werden aufgrund solcher Risiken nicht finanziert, sie sind derzeitnicht bankable", berichtete Küchen. Darum müssten nun Instrumente entwickeltwerden, die die enormen notwendigen Investitionen für den Markthochlauf grünerMoleküle langfristig absichern können. "Umso wichtiger ist dafür nun einintensiver Dialog zwischen Politik und Wirtschaft."Pressekontakt:Alexander von Gersdorff, Rainer Diederichsen2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.Georgenstraße 2410117 Berlinmailto:presse@en2x.de; http://www.en2x.de/presseWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/159634/5729914OTS: en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.