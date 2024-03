Die vier Heuristiken der Psychologie

Die Macht der Headline – Verfügbarkeitsheuristiken

In der Kombination aus Primär-Effekt und Rezenz-Effekt werden Informationen, die zeitlich oder im Text in der Mitte angesiedelt sind, häufig unterbewertet. Bedenken Sie jedoch, dass professionelle Kommunikatoren diese Regeln auch ganz genau kennen. Mein Tipp deshalb: Ab durch die Mitte, konzentrieren sich auf die »eingebetteten« Informationen, sie könnten die wichtigsten sein.

Das muss so sein – Repräsentativitätsheuristik

Da war doch was – Verankerungsheuristik

Ganz ähnlich funktioniert auch der Anker. Der Einkaufswert oder das Alltime-High einer Aktie bestimmt unsere Einschätzung über das Papier wesentlich mit. Fundamentale Daten lassen wir unter den Tisch fallen. Wenn eine Telekom-Aktie einmal jenseits der 100 Euro angesiedelt war, dann muss sie doch auch irgendwann wieder dahin zurückkommen. Bleibt die Frage, ob es der Anleger selbst noch erlebt… Auch Analystenmeinungen setzen sich als Anker in uns fest: Haben wir eine Aktie in unserem Depot, dann stürzen wir uns auf die anvisierten Kursziele von Analysten mit der größten Gewinnspanne. Diese vor Augen halten wir an dem Papier fest, komme da, was wolle.

Schön trinken – Selektive Wahrnehmung

Es gibt den bösen Spruch, dass man sich im Laufe eines langen Abends in der Bar die Gesellschaft schön trinkt. Trifft man am nächsten Morgen einen davon wieder, nüchtern und bei grellem Tageslicht, ist man manchmal erschrocken. Der Alkohol verhalf uns zu einer nur noch eingeschränkten Wahrnehmung. Aber auch ohne Alkohol sehen wir oftmals nicht das, was wir sehen sollen, sondern nur das, was wir sehen wollen. Auf gut bayerisch können wir selektive Wahrnehmung etwas eleganter mit Confirmation Bias übersetzen. Dabei handelt es sich nicht um einen Verein evangelischer Konfirmanden. Vielmehr wird mit der Confirmation Bias die Tendenz beschrieben, nur diejenigen Informationen auszuwählen, welche den eigenen Standpunkt bestätigen, die also genau in unser Bild passen. Nach dem Kauf eines Autos konzentrieren wir uns ausschließlich auf positive Fahrberichte, um unsere Entscheidung bestätigt zu sehen.