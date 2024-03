Berlin (ots) - Frauen in Ostdeutschland haben in Sachen Gleichberechtigung die

Nase vorn und sind wichtige Treiberinnen der lokalen Wirtschaft. Zu diesem

Ergebnis kommt der digitale Payment-Anbieter SumUp anlässlich des Weltfrauentags

und befragt ostdeutsche Unternehmerinnen zu den Hintergründen.



Stärkeres Umsatzwachstum in Ostdeutschland





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Eine Untersuchung von SumUp zeigt ein stärkeres Umsatzwachstum vonKleinunternehmer:innen in Ostdeutschland. Diese erwirtschafteten im Januar 2024in Ostdeutschland 23,1 Prozent mehr Umsatz als im Vergleichsmonat Januar 2023.In Westdeutschland und Berlin lag das Umsatzwachstum nur bei rund 19 Prozent. Amgrößten ist der Unterschied in der Gastronomie mit einem Umsatzplus von 26,5Prozent im Osten gegenüber 21,6 Prozent im Westen und nur 16,1 Prozent inBerlin. In der Beauty-Branche war das Umsatzwachstum im Vergleich zumVorjahresmonat im Januar 2024 in Ostdeutschland und Westdeutschland mit rund 20Prozent größer als in Berlin mit 16,6 Prozent.Frauen im Osten gründen häufiger und sind öfter in der GeschäftsführungDass dieses Umsatzwachstum maßgeblich von Frauen getragen wird, ist naheliegend.Zwar gründen Männer nach wie vor häufiger als Frauen. Doch aktuelle Daten desWirtschaftsinformationsdienstes Databyte zeigen, dass signifikant mehr Frauen inOstdeutschland den Schritt in die Selbständigkeit wagen als Frauen inWestdeutschland. So lag der Anteil der Gründerinnen in Ostdeutschland bei 19,3Prozent und in Westdeutschland bei 16,5 Prozent. Auch beim Anteil weiblicherGeschäftsführerinnen liegen ostdeutsche Bundesländer vorn. Dieser ist inBrandenburg (23,4 %), Mecklenburg-Vorpommern (23,1 %) und Sachsen-Anhalt (22,9%) bundesweit am höchsten. Frisör- und Kosmetiksalons weisen im Osten mit 83,4Prozent die höchste Frauenquote in der Geschäftsführung auf. In Westdeutschlandliegt diese nur bei 67,1 Prozent.[1]Laut Ifo-Institut ist dies unter anderem auf die bessere Betreuungssituation unddie Selbstverständlichkeit der Erwerbstätigkeit von Frauen in Ostdeutschlandzurückzuführen.[2]"Wir sehen an unseren Daten deutlich, dass der Osten wirtschaftlich stärker ist,als viele denken. Dies ist unter anderem sicherlich auch darin begründet, dassFrauen hier viel selbstverständlicher am Gründungsgeschehen beteiligt sind, wasauch Studien belegen", sagt Alexander Riesenkampff, Market Lead Europe beiSumUp. "Insbesondere im lokalen Einzelhandel und der Gastronomie stehen dabeiFlexibilität und Bequemlichkeit digitaler Bezahlmöglichkeiten im Fokus."Eine Frage des Selbstverständnisses und des Selbstbewusstseins