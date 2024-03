Devisen Euro vor EZB-Entscheid wenig verändert bei 1,09 US-Dollar - Yen legt zu Der Euro hat am Donnerstag vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) wenig verändert in der Nähe der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0898 Dollar. Der Euro bewegte sich so auf dem …