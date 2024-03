Stuttgart (ots) - Der sich Ende Januar anbahnende Trend leicht steigender

Kraftstoffpreise setzte sich im Februar 2024 fort. Die Literpreise stiegen um

3,2 Cent für Super E5 und Super E10 und um 3,9 Cent für Diesel im Vergleich zum

Vormonat. Im Februar 2024 lagen die Durchschnittspreise für Kraftstoffe in

Deutschland bei 1,819 Euro pro Liter Super E5, 1,760 Euro pro Liter Super E10

und 1,745 Euro pro Liter Diesel. Dabei zeichnete sich kein spezieller Wochentag

für günstiges Tanken ab.



Preisschwankungen pro Tag weiterhin deutlich





Im Februar stiegen die durchschnittlichen Literpreise für Super E5 und E10 sowieDiesel leicht an. Die täglichen Schwankungen der Literpreise gingen jedochleicht zurück. Während im Januar die Tagesvolatilität noch bei bis zu 12 Centpro Liter für E5 und E10 lag - sank diese im Februar auf 10 Cent pro Liter. Dietägliche Abweichung von 13 Cent für Diesel setzte sich auch im Februar 2024fort.Niedrige Spritpreise im Südwesten - hohe Spritpreise im NordenIm regionalen Vergleich tankte man im Saarland (1,796 EUR) und Rheinland-Pfalz(1,797 EUR) eher günstig - Richtung Norden wurde es teurer. Zu den teuerstenBundesländern gehörten Bremen (1,839 EUR), Hamburg (1,838 EUR) undSchleswig-Holstein (1,838 EUR).Schaut man sich die Preise entlang der Autobahnen an, mussten Autofahrende inSachsen, Hamburg und NRW am tiefsten in die Tasche greifen. In Sachsen ergabsich entlang der Autobahnen im Februar 2024 eine Preisdifferenz von 0,43 Europro Liter im Vergleich zum Bundesschnitt (Super E5 und E10). Deutschlandweitlagen die Preise an den Autobahntankstellen zwischen 7 und 43 Cent über demBundesschnitt von 1,819 Euro.Das Städte-Ranking - Regionale Unterschiede von bis zu 19 Cent pro Liter E5Die Liste der günstigsten Städte wird angeführt durch das bayrische Ingolstadt(1,751 EUR) und Bamberg (1,753 EUR) sowie Castrop-Rauxel (1,756 EUR) inNordrhein-Westfalen. Teuer war das Tanken im Februar in Konstanz (1,94 EUR) amBodensee, Dormagen (1,907 EUR) und Willich (1,896 EUR). Die regionalenUnterschiede liegen wie bereits im Januar bei 19 Cent pro Liter. Generellstiegen die Preise im Februar in den teuren und günstigen Städten jedoch nur um3 Cent pro Liter.Das Marken-Ranking - ED, Avanti und Globus die günstigsten - ESSO, Aral undShell die teuersten MarkenDer Spritzenreiter der günstigsten Marken aus 2023 setzte sich auch im Februar2024 durch. ED führt die Liste der günstigen Tankstellenmarken weiterhin mit1,750 Euro an. Auf Platz zwei und drei folgen Avanti mit 1,777 Euro und Globusmit 1,780 Euro. ESSO, Aral und Shell belegten mit Literpreisen von 1,82 und 1,83