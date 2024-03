Berlin (ots) - Wer an Fischerei denkt, denkt vermutlich an Männer auf einem Boot

- harte Kerle die schwere Netze aus dem Meer ziehen. Was aber kaum jemand weiß:

Jeder zweite Arbeitsplatz in der Fischindustrie wird von einer Frau besetzt.

Frauen spielen eine entscheidende, aber oft unterschätzte Rolle in der

weltweiten Fischereiindustrie. Während 21% im primären Sektor tätig sind, zeigt

sich bei Betrachtung der gesamten Wertschöpfungskette eine Geschlechterparität

in der Branche. Der Anteil von Frauen ist besonders hoch in der handwerklichen

Fischerei, bei der Fischverarbeitung und im Fischhandel. Dies verdeutlicht den

unverzichtbaren Beitrag von Frauen in dieser vermeintlichen Männerdomäne.



Liesbeth de Haan, geboren 1970, ist Fischerin in der MSC-zertifizierten

Nordseekrabbenfischerei. Sie lebt auf Terschelling, einer der fünf

niederländischen Wattenmeerinseln, und ist dort eine von insgesamt fünf

Krabbenfischern in ihrer Gemeinde.







Haan Einblicke in das tägliche Leben einer Fischerin und berichtet von der

Überwindung von Geschlechterstereotypen bis hin zum entschlossenen Einsatz für

Nachhaltigkeit.



Als Verfechterinnen von Nachhaltigkeit und Vielfalt spielen Frauen wie Liesbeth

de Haan eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der Fischerei

weltweit. Sie gehört zu der Mehrheit der Nordseekrabbenfischer- und

Fischerinnen, die sich mit der MSC-Zertifizierung freiwillig Regeln zur Schonung

des Krabbenbestandes in der Nordsee und zum Erhalt des marinen Ökosystems

auferlegt haben. VerbraucherInnen belohnen diesen Einsatz, wenn sie beim

Krabbenkauf auf das MSC-Siegel achten!



Liesbeth de Haan im Interview: " Frauen bringen eine Vielzahl von Perspektiven

und Fähigkeiten ein, die zu nachhaltigeren Fischereipraktiken beitragen können."



Wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekommen?



Ich bin in einem malerischen Fischerdorf in den Niederlanden aufgewachsen. Mein

Vater erwarb sein erstes Fischereiboot im Alter von 19 Jahren und widmete sein

ganzes Leben der Fischerei. Während meiner Kindheit und Jugend war ich aktiv im

familiären Fischereibetrieb involviert und erwarb sogar mein eigenes

Fischereidiplom. Obwohl ich aufgrund anderer Verpflichtungen selten mit den

Männern auf See war, änderte sich dies viele Jahre später. Zu diesem Zeitpunkt

war ich unzufrieden mit meinem bisherigen Beruf und mein Mann Willem, ebenfalls

Fischer, suchte nach einem zuverlässigen Partner. So begannen wir im Winter 2019

gemeinsam zu fischen.

