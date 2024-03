Lissabon, Madrid (ots) - Die geplanten Neuwahlen in Portugal am 10. März 2024

setzen einen Schlusspunkt unter fünf turbulente Monate. Nach dem Rücktritt von

Premierminister António Costa im November 2023 war die sozialistische

Alleinregierung nur noch geschäftsführend im Amt. Nach acht Jahren

sozialistischer Regierung prognostizieren die letzten Umfragen eine relative

Mehrheit der bürgerlichen Aliança Democrática. Der Erfolg der Rechtsaußen-Partei

Chega, die drittstärkste Kraft werden dürfte, könnte die Regierungsbildung

jedoch erschweren.



Aufgrund des politischen Stillstands blieben einige ungelöste wirtschaftliche

Fragen bisher offen: "Der Bau eines neuen Flughafens in Lissabon und eine

mögliche Privatisierung der staatlichen Fluglinie TAP werden nun die nächste

Regierung beschäftigen. Das gilt auch für die Umsetzung mehrerer großer

Energieprojekte, den Bau eines Großrechenzentrum sowie den Lithiumbergbau in

Nordportugal," sagt Oliver Idem von Germany Trade & Invest (GTAI) in Madrid. "In

den letzten Jahren hat auch die wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit

mit dem Nachbarland Spanien zugenommen. Gemeinsame Vorhaben in der

Verkehrsinfrastruktur, beim Pipelinenetz für Wasserstoff sowie des

Satellitenprogramms versprechen Vorteile für beide Seiten."





Die Wirtschaftsleistung Portugals soll laut neuesten Zahlen der EU-Kommission2024 um real 1,2 und 2025 um real 1,8 Prozent zunehmen. Damit würde dieWirtschaft stärker wachsen als der Durchschnitt der Eurozone und der gesamtenEU. Auch die Bilanz der vergangenen Jahre kann sich sehen lassen. DieCoronakrise und die Folgen des Ukrainekriegs konnten schnell überwunden werden.Das Bruttoinlandsprodukt wuchs 2022 mit real 6,8 Prozent so stark wie seit 35Jahren nicht mehr. "Die Arbeitslosigkeit ist stabil niedrig. InternationaleGäste strömen in Rekordzahl ins Land und die ausländischen Direktinvestitionenlegen zu. Portugal ist außerdem in der EU als konstruktiver und verlässlicherPartner bekannt, dem viel Wertschätzung entgegengebracht wird", so Idem.Dennoch herrscht laut Idem nicht nur gute Stimmung im Land: "Bei manchenMenschen kommt von der positiven wirtschaftlichen Entwicklung seit 2021 kaumetwas an. Mittlerweile ist die Inflation zwar deutlich zurückgegangen, aber dasPreisniveau nach wie vor hoch. Bei einem durchschnittlichenJahresbruttoeinkommen von knapp 22.000 Euro beziehungsweise knapp 11.500 EuroMindestlohn haben viele Portugiesen Schwierigkeiten, über die Runden zu kommen."Eng damit verbunden sei auch der Mangel an bezahlbarem Wohnraum insbesondere inLissabon und Porto.Vor der Wahl am 10. März mischen sich somit eine auf dem Papier guteWirtschaftsbilanz der sozialistischen Alleinregierung, politische Unstetigkeitund eine teils zunehmende Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Extremeinhaltliche Umwälzungen sind nach der Wahl aber nicht zu erwarten.Deutschland ist ebenfalls ein wichtiger Wirtschaftspartner und derzweitwichtigste Beschaffungsmarkt für Portugal. Zugleich stellt Deutschland dendrittwichtigsten Exportmarkt für portugiesische Waren dar. In den letzten Jahrengewann Portugal als Beschaffungsmarkt an Bedeutung für deutsche Unternehmen, zumBeispiel für Präzisionsteile aus Metall, Kunststoff und Gummi. DeutscheUnternehmen haben außerdem bis 2022 insgesamt 4,6 Milliarden Euro in Portugalinvestiert. Die größte ausländische Direktinvestition ist das VW-Werk inPalmela, das für den Bau eines neuen Hybridmodells umgerüstet wird. Boscherweitert für 100 Millionen Euro seine Wärmepumpenfabrik in Aveiro. Zudemerweitern die Einzelhandelsketten Aldi und Lidl ihre Filialnetze in Portugal.Weitere Informationen zur Wirtschaft in Portugal erhalten Sie auf unsererLänderseite (https://www.gtai.de/de/trade/welt/europa/portugal-118658) .Germany Trade & Invest (GTAI) ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft derBundesrepublik Deutschland. GTAI informiert deutsche Unternehmen überAuslandsmärkte, wirbt für den Wirtschafts- und Technologiestandort Deutschlandund begleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland.Pressekontakt:Esad FazlicT +49 (0)30 200 099-151mailto:esad.fazlic@gtai.dehttp://twitter.com/gtai_dehttp://youtube.com/gtaiWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/74441/5729995OTS: Germany Trade & Invest