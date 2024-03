Berlin (ots) - In der Elektrotechnik-Industrie herrscht ein wachsender Druck,

qualifizierte Ingenieure zu gewinnen und zu halten. Daher kämpfen viele

Unternehmen im Bereich der Elektrotechnik darum, für qualifizierte Ingenieure

attraktiv zu sein. Doch die Situation verschärft sich weiterhin durch den

kontinuierlichen Anstieg offener Stellen, wie der Dekra-Arbeitsmarktreport und

die Meldungen des Branchenverbandes VDI zeigen.



Die Branche steht vor einer beispiellosen Herausforderung. Um talentierte

Ingenieure anzuziehen, müssen Unternehmen über traditionelle Anreize

hinausdenken. Es geht dabei nicht nur um Gehälter und Arbeitsbedingungen.

Elektrotechnik-Unternehmen müssen eine Kultur schaffen, die Innovation fördert

und den Ingenieuren echte Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Wie das konkret

aussieht, beleuchtet dieser Artikel.





Klare Strukturen und Prozesse bei der EinarbeitungDie Einarbeitung entscheidet maßgeblich darüber, wie wertgeschätzt sich einneuer Mitarbeiter im Unternehmen fühlt. Ist sie hingegen zu kurz oder findet garnicht statt, erhöht das das Risiko, dass die neue Fachkraft den Betrieb schonnach wenigen Wochen wieder verlässt. Ein guter Onboarding-Prozess beinhaltetstrukturierte Einarbeitungspläne für die erste Zeit, an denen sich derMitarbeiter orientieren kann. Außerdem finden Aktivitäten statt, um den neuenIngenieur in die Unternehmenskultur einzubeziehen. Die Zuteilung eines Mentorserleichtert darüber hinaus die soziale Integration. Gerade zu Beginn sollte derneue Mitarbeiter besonders häufig Feedback erhalten, damit er seine Leistungeinschätzen kann. Gegebenenfalls ist es zudem sinnvoll, die Einarbeitung anpersönliche Bedürfnisse anzupassen. Gute Dienste leisten hier auch digitalePlattformen, da die Inhalte dort im individuellen Tempo abgearbeitet werdenkönnen.Vorbereitung der Führungskräfte auf neue MitarbeiterDen Führungskräften in einem Unternehmen kommt eine entscheidende Rolle zu,damit sich neue Mitarbeiter willkommen und wertgeschätzt fühlen und schnell ihrevolle Leistungsfähigkeit erlangen. Mangelt es den Vorgesetzten hingegen an dennötigen Kommunikationsfähigkeiten, drohen Missverständnisse und die Teamdynamikwird gestört. Abhilfe schaffen regelmäßige Schulungen, in denen Führungskräfteihre Ausdrucksfähigkeit trainieren können. Die Etablierung einerFeedback-Kultur, in der die Vorgesetzten sowohl Rückmeldungen geben als auchwelche erhalten, trägt ebenfalls zu einem wertschätzenden Umgang bei.Mehr Mut zur DigitalisierungDie Digitalisierung ist der Erfolgsschlüssel der Zukunft; dennoch stehen viele