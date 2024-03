Wien (ots) - Mit ein WENIG Lesezeit VIEL gute Lebenszeit gewinnen!



Wissenschafts-Shootingstar Slaven Stekovic hat die Spitze der Bestseller-Liste

erobert. Mit einem Buch, wie es heute zeitgemäß ist: Kompakt, unterhaltsam und

leicht verständlich! Der perfekte Einstieg in die Welt der Langlebigkeit - Denn

es ist nie zu früh und nie zu spät, um mit der Investition in die eigene

Gesundheit zu beginnen!



Das Leben ist eine Einbahnstraße. Wenn man geboren wird und somit losgefahren

ist, kann man nicht stehenbleiben oder umdrehen. Der Körper altert, verfällt und

irgendwann stirbt man. Man kann nichts dagegen tun. ODER DOCH?





Es gibt den Homo sapiens seit etwa 100.000 Jahren auf der Erde, ein großer Teilunseres Fortschritts ist in den letzten 150 Jahren passiert. Heute werden dreiViertel der Weltbevölkerung mindestens 65 Jahre alt , und in wenigen Ländern istdie durchschnittliche Lebenserwartung schon auf über 80 Jahre gestiegen: EinVerdienst der medizinischen und wissenschaftlichen Leistungen. Die WHO schätzt,dass die Population der über 70-Jährigen bis 2050 um 300 Prozent steigen wird.Wir müssen uns als Gesellschaft darauf einstellen, dass wir sehr bald sehr vielesehr alte Menschen unter uns haben werden.Doch die steigende Lebenserwartung bringt eine ganz neue Herausforderung mitsich: Wir müssen uns jetzt damit auseinandersetzen, was im hohen Alter mit unspassiert. Denn am Ende zählt schließlich nicht nur die Länge unseres Lebens,sondern vielmehr die Qualität, also die Erhaltung der Gesundheit bis zum Tod .Wir haben es geschafft, im 20. Jahrhundert unsere Lebensspanne zu verdoppeln.Dabei hat sich aber die krankheitsfreie Lebensphase prozentuell deutlich wenigerverlängern lassen als die Jahre, die wir mit ernsthaften Erkrankungenverbringen.Das Ziel der Langlebigkeitsforschung bleibt deswegen, die gesunde Lebensspannezu verlängern, denn dadurch gewinnen wir an eigener Lebensqualität und könnengleichzeitig die Lebensqualität anderer positiv beeinflussen.Je länger ein menschlicher Organismus arbeitet, desto mehr seiner Funktionenwerden fehlerhaft. Aufhalten lässt sich dieser Prozess noch nicht, das Systemaber regelmäßig zu warten und sich sorgfältig darum zu kümmern, trägt dazu bei,dass es länger reibungslos arbeitet . Wie eine solche Wartung am effizientestengeschieht, ist aktuell ein wichtiger Gegenstand der Wissenschaft. DieLanglebigkeitsforschung blickt tief ins Innere eines Menschen - in die Chemieder Zellen und Organe, das Verhalten verschiedener Moleküle und ihr Miteinander,in die dynamische Natur der Biologie und deren Abhängigkeit von äußerenEinflüssen.INTERVIEW mit Dr. Slaven Stekovic