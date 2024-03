Paris/Mainz (ots) - Der internationale Kreditversicherer Coface hat seinen neuen

Strategieplan "Power the Core" vorgestellt. Ziel ist, bis 2027 das führende

globale Ökosystem im Kreditrisikomanagement zu entwickeln, um den Mehrwert für

Kunden und Partner weiter zu vergrößern. Die neue Strategie baut auf den

Erfolgen der vorangegangenen Pläne auf.



"Unser neuer Strategieplan 'Power the Core' stützt sich auf unsere Stärken sowie

das Engagement und die Expertise aller Mitarbeitenden, um unsere Transformation

zu beschleunigen", sagt Coface Group-CEO Xavier Durand. Ein Fokus liegt dabei

auf dem Kerngeschäft, der Warenkreditversicherung, sowie auf den Services im

Bereich Wirtschaftsinformationen. Es werden insbesondere folgende Ziele

verfolgt:





- Gezielte Investitionen in Daten und Technologie, um neue, differenzierendeDaten- und Scoring-Funktionen aufzubauen, die modernste Modellierungstechnikenwie Data Science und künstliche Intelligenz einbeziehen. Die Investitionenkonzentrieren sich auf Technologie und Konnektivität, um den Kundennutzenweiter zu optimieren.- Warenkreditversicherungsgeschäft vertiefen und ausweiten: Neben einemdisziplinierten Underwriting wird Coface weiter in Wachstum im KMU-Segment undim Mittelstand investieren, um Prozesse zu vereinfachen und das Kundenerlebnisdamit zu verbessern.- Das profitable zweistellige Wachstum im Bereich der Wirtschaftsauskünftefortsetzen: Auch hier investiert Coface, um Vertriebsteams konsequentauszubauen, die Datenbeschaffung zu erweitern, zusätzliche Anwendungsfälle zuschaffen und IT-Plattformen zu verbessern.- Ausbau der einzigartigen Kultur von Coface: Coface wird ihr attraktivesArbeitgeberangebot als multinationaler Konzern weiter verbessern und ihreVerpflichtungen im Bereich Corporate Social Responsibility erfüllen.Ehrgeizige Finanzziele für 2027 und darüber hinausDie konsequente Umsetzung des strategischen Plans wird es Coface ermöglichen,die im Rahmen von "Power the Core" gesteckten Finanzziele für den gesamtenZyklus zu erreichen. Zu diesen Zielen zählen:- Eine undiskontierte Schaden-Kosten-Quote (Combined Ratio) von rund 78% überden gesamten Zyklus, eine Verbesserung um 2 Prozentpunkte gegenüber demvorherigen Plan.- Eine durchschnittliche Eigenkapitalrendite von 11,0 Prozent über den gesamtenZyklus. Dieses Ziel gilt für das derzeitige Zinsumfeld.- Ein Solvabilitätskoeffizient am oberen Ende der Zielspanne von 155 bis 175Prozent mit einer Ausschüttungsquote von mindestens 80 Prozent desNettogewinns.- Ein zusätzlicher Beitrag des Bereichs Wirtschaftsinformationen zurEigenkapitalrendite der Gruppe von 50 Basispunkten ab 2027.