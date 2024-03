München (ots) - Der Fahrrad-Leasinganbieter Company Bike stattet fortan Airbus

Mitarbeitende mit Firmenrädern aus. Damit gewinnt Company Bike einen weiteren

bedeutenden Kunden für sein innovatives Firmenrad-Programm mit

Full-Service-Angebot. Zum Portfolio des führenden Leasinganbieters zählen

bereits zahlreiche renommierte Großunternehmen mitunter aus den Branchen IT und

Telekommunikation, Sicherheitstechnologie, Einzelhandel, Transport und Logistik,

Hotel- und Gastgewerbe sowie Gesundheit und Soziales. Mit Airbus kommt nun ein

weiterer starker Industriesektor, die Luft- und Raumfahrtbranche hinzu.



Gemeinsam für mehr nachhaltiges Mobilitätsverhalten und eine lebenswerte Zukunft

- Das ist die Mission von Company Bike. Und nach wie vor erfreut sich das

Fahrrad hoher Beliebtheit in Deutschland, denn die Fortbewegung auf dem Zweirad

fördert die Gesundheit, schont Umwelt und Geldbeutel und soll sogar glücklich

machen. In Kombination mit den Vorteilen eines Leasingmodells über den

Arbeitgeber erweist sich das Firmenrad-Programm als ein äußerst attraktives

Corporate Benefit für Arbeitgeber und Mitarbeitende zugleich. "Wir sind sehr

stolz darauf, einen so bedeutenden Partner für unser Firmenrad-Programm gewonnen

zu haben und freuen uns, gemeinsam mit Airbus, nachhaltig aufzusatteln", Fabian

Kral, CSO Company Bike.









Ready for RideOff! So lautet der Slogan der Marketingaktivitäten, die speziell

für die interne Kommunikation des Firmenrad-Programms bei Airbus von Company

Bike entwickelt wurden. Zum Full-Service-Paket, das Company Bike seinen Kunden

anbietet, zählen neben der kundenspezifischen Aufbereitung eines integrierten

Marketingkonzepts viele weitere Werbemaßnahmen, wie Flyer, Poster und speziell

zugeschnittene Aktionen im Rahmen von Gewinnspielen und Events. Damit hat das

Unternehmen die Möglichkeit, seine Mitarbeitenden vollumfänglich sowie

kontinuierlich über das Firmenrad-Leasing zu informieren und aufzuzeigen, wie

das Programm erfolgreich für jeden einzelnen Mitarbeitenden genutzt werden kann.



Company Bike erstellt für jeden Kunden individuell ein Online-Portal in der

entsprechenden Firmen-CI, zu dem die Mitarbeitenden einen direkten Zugang

erhalten. Über das Portal, das Herzstück der Zusammenarbeit, können die

Mitarbeitenden aus einer riesigen Auswahl an Premium-Fahrrädern ihr persönliches

Traum-Bike auswählen sowie den gesamten Leasingprozess inklusive Bike- und

Serviceberatung aufwandsarm und zu 100 % digital abwickeln. Für eine persönliche

Beratung steht dem Kunden ab Tag eins der Zusammenarbeit ein Key Account Manager

zur Seite, der sich um alle Belange rund um das Firmenrad-Programm kümmert.

