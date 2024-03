(Wiederholung: Tippfehler korrigiert im 3. Absatz)

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Schweden wird nach Angaben der US-Regierung an diesem Donnerstag offiziell Mitglied der Nato. Das skandinavische Land werde damit der 32. Bündnispartner, teilte das Weiße Haus in Washington am Donnerstag mit. "Schweden ist eine starke Demokratie mit einem äußerst fähigen Militär, das unsere Werte und unsere Vision für die Welt teilt", hieß es in einer Presseerklärung. Mit Schweden als Bündnispartner seien die USA sowie ihre Verbündeten noch sicherer.

Das amerikanische Verteidigungsministerium teilte zudem in einem öffentlichen Tagesplan mit, dass der schwedische Premierminister Ulf Kristersson am Donnerstagnachmittag um 17. 15 Uhr MEZ (11.15 Uhr Ortszeit) vom amerikanischen Außenminister Antony Blinken empfangen werde. Am Mittwoch bestätigte die schwedische Regierung, dass Kristersson und der schwedische Außenminister Tobias Billström an diesem Donnerstag in Washington sind.