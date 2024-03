Berlin (ots) - Gemeinsam mit Ihnen möchten wir die 125-jährige Geschichte des

Deutschen Baugewerbes feiern und laden Sie herzlich zum Festakt am 15. März 2024

in das Humboldt-Forum ein. An diesem Tag vor genau 125 Jahren wurde der

Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) als Deutscher Arbeitgeberbund für das

Baugewerbe gegründet.



Damals wie heute ist der Bau eine Schlüsselbranche und Konjunkturlokomotive der

deutschen Wirtschaft. Allein im Bauhauptgewerbe sind aktuell rund 930 000

Menschen beschäftigt, mehr als in der gesamten deutschen Autoindustrie. In

seiner 125-jährigen Geschichte hat das Deutsche Baugewerbe bereits einige

wirtschaftliche Höhen und Tiefen erlebt. Aus dieser Zeit wissen wir, geht es dem

Bau gut, geht es dem Land gut. Aktuell ist die Wohnungsbaukrise eine

Herausforderung für die baugewerblichen Unternehmen, die rund 85 Prozent des

Wohnungsbaus in Deutschland verantworten.







Herausforderungen und die Perspektiven wollen wir anlässlich unseres Jubiläums

sprechen.



- Wann: 15. März 2024, 11 Uhr

- Wo: Berliner Humboldt Forum, Schlossplatz 1, 10178 Berlin (Eingang nur über

Portal 3)



Freuen Sie sich auf unsere hochkarätigen Gäste:



- Olaf Scholz , Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland

- Klara Geywitz , Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen

- Kai Wegner , Regierender Bürgermeister von Berlin

- Robert Feiger , Bundesvorsitzender der Industriegewerkschaft

Bauen-Agrar-Umwelt

- Wolfgang Schubert-Raab , Präsident Zentralverband Deutsches Baugewerbe



Im Rahmen der Veranstaltung besteht die Gelegenheit für O-Töne von

Bundesbauministerin Klara Geywitz, ZDB-Präsident Wolfgang Schubert-Raab und

ZDB-Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa.



Wir freuen uns, Sie auf der Jubiläumsveranstaltung begrüßen zu dürfen.



Technische Hinweise - nicht zur redaktionellen Verwendung:



Bitte registrieren Sie sich bis zum 9. März 2024 , 12 Uhr , über

mailto:presse@zdb.de . Beachten Sie bitte folgende Hinweise:



- Folgende Daten sind für die Akkreditierung erforderlich: Name, Vorname,

Geburtsdatum, Geburtsort, Medium, Funktion

- Es können nur Medienschaffende zugelassen werden, die sich angemeldet haben

und über einen gültigen Presseausweis oder eine gültige Akkreditierung des

Bundespresseamtes verfügen (dies gilt auch für technisches Personal

elektronischer Medien)

- Für die Teilnahme ist eine schriftliche Bestätigung Voraussetzung

- Es steht nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung



Alle Informationen und einen Livestream der Veranstaltung finden Sie auf

125zdb.de (https://www.zdb.de/125-jahre-zentralverband-deutsches-baugewerbe)



Hintergrundinformationen zum Jubiläum



Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe wurde am 15. März 1899 als Deutscher

Arbeitgeberbund für das Baugewerbe gegründet. Als größter und ältester

Bauverband Deutschlands ist der ZDB seit 125 Jahren mit seinen rund 35.000

mittelständischen Unternehmen Botschafter der deutschen Bauwirtschaft. Der ZDB

ist zudem einer der ältesten Tarifträgerverbände in Deutschland. Er schließt

seit 1899 Tarifverträge auf Bundesebene für das Bauhauptgewerbe ab und war 1918

als Mitunterzeichner des Stinnes-Legien-Abkommens an der Entwicklung einer

Tarifvertragsordnung in Deutschland maßgebend mit beteiligt.



Zahlen und Fakten



Die mittelständischen Bauunternehmen sind das Rückgrat der Deutschen

Bauwirtschaft. Von den rund 930.000 Beschäftigten im Bauhauptgewerbe sind rund

75 Prozent in baugewerblichen Unternehmen tätig. Sie bilden fast 80 Prozent der

Branchenlehrlinge aus. Sie bauen rund 85 Prozent aller Wohnungen in Deutschland.

Das Handwerk im Ausbau- und Bauhauptgewerbe erstellt mehr als die Hälfte der

Bauinvestitionen - eine echte Stütze der deutschen Volkswirtschaft.



Pressekontakt:



Iris Rabe

Leiterin Abteilung Kommunikation und Presse

Zentralverband Deutsches Baugewerbe

Kronenstr. 55-58

10117 Berlin

Telefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420

eMail mailto:rabe@zdb.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33001/5730048

OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe



