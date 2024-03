Mladá Boleslav (ots) - > Livestream der Veranstaltung wird am Freitag, den 15.

Skoda Auto überträgt die diesjährige Jahrespressekonferenz live am Freitag, den15. März, ab 10.00 Uhr MEZ. Der Livestream lässt sich auf dem Skoda Storyboard(https://www.skoda-storyboard.com/en/) , den offiziellen Social Media-Kanälendes Unternehmens sowie auf der deutschen Skoda Website(https://www.skoda-auto.de/) verfolgen. Der Automobilhersteller präsentiertzentrale Finanzkennzahlen für das Jahr 2023 und gibt Einblicke in laufendeEntwicklungen sowie strategische Pläne. Darüber hinaus ermöglicht Skoda Autoeine exklusive Vorschau auf das Designkonzept eines künftigenbatterieelektrischen Modells.Der Skoda Auto Vorstandsvorsitzende Klaus Zellmer stellt in einem umfassendenRückblick die Aktivitäten und Erfolge des Unternehmens im vergangenenGeschäftsjahr vor. Anschließend präsentiert Holger Peters, Skoda Auto Vorstandfür Finanzen, IT und Legal Affairs, die wichtigsten Finanzkennzahlen. MartinJahn, Skoda Auto Vorstand für Vertrieb und Marketing, spricht über dieAbsatzsituation und die Internationalisierung des Unternehmens.Im Anschluss an die Online-Präsentation erhalten Medienvertreter in einerQ&A-Session die Gelegenheit zum direkten Austausch mit dem Vorstand. Fragenkönnen im Voraus per E-Mail an mailto:media@skoda-auto.cz sowie während desLivestreams bis zum Beginn der Q&A-Session über Sli.do eingereicht werden.Medienvertreter sind eingeladen, den Livestream der Jahrespressekonferenz vonSkoda Auto auf ihren eigenen Kanälen einzubetten, indem sie den bereitgestelltenEmbed-Code verwenden.Datum: Freitag, 15. März, 10.00-11.30 Uhr MEZKanäle für den Livestream:Skoda Storyboard: https://www.skoda-storyboard.com/en/YouTube: https://youtube.com/live/_y_DusQZuWIX: https://x.com/skodaautonewsSkoda Website: https://www.skoda-auto.de/