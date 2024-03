GoDaddy-Umfrage / Gründen mit Leidenschaft und Optimismus So ticken Unternehmerinnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz (FOTO) Anlässlich des internationalen Weltfrauentags am 8. März veröffentlicht GoDaddy, der weltweit führende Anbieter von Webseiten und Domains, die Ergebnisse seiner aktuellen Studie zur Lage von Frauen in der Unternehmensgründung und -führung. Die …