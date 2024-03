(Neu: Details zur Kursentwicklung)



GARCHING (dpa-AFX) - Nach einem Gewinneinbruch und Kursverlusten versucht die Deutsche Pfandbriefbank (PBB) die Investoren zu beruhigen. "Wir sind eine kerngesunde Bank, wir haben mehr als drei Milliarden Kapital", sagte Vorstandschef Kay Wolf am Donnerstag auf der Jahrespressekonferenz in Garching bei München. Der erst seit Kurzem amtierende Bankchef betonte, dass die Bank profitabel sei. "Wir wissen, dass wir im Kapitalmarkt wieder Vertrauen zurückgewinnen müssen." Für dieses Jahr stellte der Vorstand ein erheblich besseres Ergebnis in Aussicht als 2023. Allerdings zahlt das Geldhaus nach einem heftigen Gewinnrückgang im vergangenen Jahr überraschend keine Dividende. Die Aktie blieb dennoch auf Erholungskurs.

Mit einem Plus von 5,4 Prozent auf 4,39 Euro knüpften die Papiere am Donnerstag an ihre Vortageserholung an. Im Februar hatten sie zwischenzeitlich nur noch rekordtiefe 3,668 Euro gekostet, nachdem Sorgen hinsichtlich der Belastungen durch die Immobilienmarktschwäche sie nach unten gezogen hatten. Trotz der aktuellen Erholung summieren sich die Kursverluste im noch jungen Jahr 2024 immer noch auf fast 30 Prozent.