"Historisch gesehen folgt auf einen 'heißen' Verbraucherpreisindex (VPI) im Januar in der Regel ein 'heißer' VPI im Februar. Das heißt, dass die verbleibende Saisonalität, die zu einem höheren Januar führt, oft in den Februar überschwappt", so Lee.

Sollte der VPI-Bericht für Februar höher ausfallen als erwartet, könnte dies die Fed in eine schwierige Lage bringen und zu einem restriktiveren Verhalten der Zentralbank führen. Ein positiver VPI-Bericht für Februar könnte demnach den stärksten Ausverkauf am Aktienmarkt seit Beginn seiner Rekordrallye Ende Oktober auslösen.

"Es scheint, als könne die Fed das optische Problem zweier VPI-Daten, die den Abwärtstrend zu brechen scheinen, nicht ignorieren. Daher könnten die Aktien unter Verkaufsdruck geraten", so der Stratege weiter.

"Und obwohl es sich nur um einen kurzfristigen Anstieg handelt, der sich im März/April umkehren könnte, fragen wir uns angesichts des beträchtlichen Anstiegs der Aktien seit Oktober 2023, ob dies möglicherweise der grundlegende Katalysator für einen Ausverkauf ist."

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, bekräftigte am Mittwoch erneut, dass er davon ausgeht, dass die Zinssätze noch in diesem Jahr gesenkt werden, dass er aber noch nicht bereit ist zu sagen, wann. In einer Rede vor dem Kongress auf dem Capitol Hill sagte Powell, dass die politischen Entscheidungsträger weiterhin die Inflationsrisiken im Auge behalten wollen.

"Wenn wir eine Anpassung des Zielbereichs für den Leitzins in Betracht ziehen, werden wir die eingehenden Daten, die sich entwickelnden Aussichten und das Gleichgewicht der Risiken sorgfältig bewerten. Der Ausschuss geht nicht davon aus, dass es angemessen ist, das Zielband zu senken, bevor er nicht größeres Vertrauen gewonnen hat, dass sich die Inflation nachhaltig in Richtung zwei Prozent bewegt."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion