Berlin (ots) - Wellness-Trends 2024 - Die Wellnessbranche erlebt einen

dynamischen Wandel



Trotz steigender Kosten weiterhin hohe Nachfrage nach Wellnessreisen.

Wellnessgäste definieren ihre Bedürfnisse und Interessen neu.



Die Preise in den Hotels ziehen an, trotzdem ist der Wunsch nach

Wellnessurlauben ungebrochen. Wie das zusammenpasst, zeigen die zur ITB bereits

zum zwanzigsten Mal vorgestellten Wellness-Trends der Kooperation Wellness-

Hotels & Resorts und des Wellness-Reiseportals beauty24.de. Die Gäste der ersten

Stunde sind den Wellnesshotels im deutschsprachigen Raum über zwei Jahrzehnte

treu geblieben. Heute stellen die 50-69-Jährigen den größten Teil der

Wellnessurlauber. Auch die nachfolgenden Generationen haben Wellness in ihren

Alltag integriert. Laut den Ergebnissen teilt sich der Wellnessmarkt auf: Ein

Teil der Gäste bucht kosten-bewusster mit weniger Anwendungen und verbringt mehr

Zeit zum Entspannen und Entschleunigen in der Wellnesslandschaft und der

umliegenden Natur. Der andere Teil reist weniger häufig, dafür aber gerne

länger. Die Erwartungen an individuellere Programme und neue Themen in den

Hotels steigen. Hoteliers stehen also vor der Entscheidung: Konzentration auf

Standards und Hardware-Kernkompetenzen im Spa oder neue Konzepte mit mehr

Spezialisierung und Individualität im Angebot.







gibt den Hoteliers Planungssicherheit - es wird weiterhin auf hohem Niveau

investiert. Eine große Mehrheit von 87 % der befragten Hoteliers hat die Preise

für 2024 erhöht. Trotzdem erwarten aktuell 46% der Hotels eine eher oder stark

steigende Nachfrage für das laufende Jahr. Im Vorjahr waren dies sogar 54%. Ein

Vergleich mit den vorliegenden Buchungszahlen zeigt: Es buchen aktuell zwar

weniger Gäste, diese sind teilweise aber bereit, mehr für Hotel- und

Wellnessleistungen zu zahlen. Diese Treue der Gäste ermutigt die Hotels zu

investieren: 78% der befragten Hotels wollen 2024 investieren, mit Fokus auf

Umbau und Ausbau der Zimmer (63%) sowie den Ausbau der technischen Anlagen

(53%).



Trend 2: Wellness ist erwachsen geworden - und offen für neue Trends wie

Longevity. Vor 20 Jahren machten die 30-49-Jährigen den größten Gästeanteil in

den Hotels aus. Diese Urlauber sind über all die Jahre Wellness treu geblieben

und auch heute, mit 50-69 Jahren, die am stärksten vertretene Altersgruppe. Ihre

Interessen haben sich mit der Zeit jedoch gewandelt. Während in den 2000ern

Beauty hoch im Kurs stand, ist gerade bei diesen Gästen heute Wellness mit

Wirkung gefragt. Dazu passt, dass der neue Trend-Begriff Longevity, länger

Über 85% aller Gäste sind daran

