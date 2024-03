USA Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe bleiben unverändert In den USA hat sich die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe nicht verändert. In der vergangenen Woche verharrte die Zahl der Hilfsanträge auf 217 000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte …