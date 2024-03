Aus technischer Sicht ist die JD.com-Aktie mit dem gestrigen Kurssprung kurzzeitig an eine Barriere geraten, erst oberhalb von 25,67 US-Dollar dürfte sich eine potenzielle Erholung weiter an 26,68 und darüber in den Widerstandsbereich um 29,17 US-Dollar fortsetzen. Spätestens ab 31,57 US-Dollar dürften aber wieder einige Wochen von Gewinnmitnahmen geprägt sein. Geht dagegen das aktuelle Jahrestief bei 20,82 US-Dollar zu Bruch, müsste für das Wertpapier ein Ziel bei 19,21 US-Dollar ausgerufen werden.

JD.com Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Eine Spekulation auf eine Erholung der JD.com-Aktie an 31,57 US-Dollar birgt zum jetzigen Zeitpunkt noch einige Gefahren, erst über einem Niveau von 26,06 US-Dollar dürfte eine Aufwärtsbewegung in Gang kommen. Wer sich ebenfalls auf die Seite der Bullen schlagen möchte, könnte dies beispielshalber durch ein Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MB8DFT bewerkstelligen. Die mögliche Renditechance beliefe sich vom aktuellen Niveau aus auf 150 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 1,00 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte allerdings den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts bei 24,23 US-Dollar nicht überschreiten, hieraus würde sich ein passender Stopp-Kurs von 0,33 Euro ergeben.