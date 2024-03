ROUNDUP 2 ProSiebenSat.1 macht mehr Verlust - Aktie dreht ins Plus Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 ist im vergangenen Jahr tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Der Verlust beträgt 134 Millionen Euro, nach einem Minus von 49 Millionen im Vorjahr, wie das Unternehmen am Donnerstag in Unterföhring bei München …