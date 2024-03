Hannover (ots) -



- Traditionsstandort erhalten und zukunftssicher aufgestellt, alle Pflege- und

Arbeitsplätze erhalten

- Kapazität wächst auf 120 Pflegeapartments, 16 Tagespflegeplätze und 30

betreute Wohnungen

- Ensemble aus Neu- und Ersatzbau erweitert Pflege- und Wohnangebot

- Modernisierung und Erweiterung im laufenden Betrieb

- Wohn- und Pflegezentrum St. Elisabeth GmbH hat mit Belegung der Wohnungen

begonnen



Seniorenwohn- und Pflegeimmobilienspezialist Carestone hat den zweiten

Bauabschnitt des Wohn- und Pflegezentrums St. Elisabeth im niedersächsischen

Alfeld planmäßig fertiggestellt und an die Betreiberin übergeben. Die dort

entstandenen 30 betreuten Wohnungen markieren den Abschluss eines umfassenden

Vorhabens mit dem Ziel, die einst insolvente Traditionseinrichtung zu

revitalisieren, zu erweitern und ganzheitlich zukunftssicher aufzustellen. Die

120 Apartments für die stationäre Pflege, die 30 betreuten Wohnungen sowie die

16 Tagespflegeplätze stehen für den Erhalt und die Modernisierung eines

wertvollen und etablierten Pflegestandortes. Die betreibende Wohn- und

Pflegezentrum St. Elisabeth GmbH hat bereits mit der Belegung der betreuten

Wohnungen begonnen. Sie beschäftigt derzeit 110 Mitarbeiter am Standort.





Laut Pflege-Analysten sind gut ein Drittel der Pflegeheime in Deutschland über40 Jahre und älter. Diese Häuser entsprechen häufig nicht mehr den heutigenbaulichen Anforderungen und Standards, was angesichts der aktuellenwirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen bei gleichzeitigsteigender Nachfrage nach Pflegeplätzen zunehmend zum Problem wird. So auch beidem seit über 50 Jahren bestehenden Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth, dessenVorbetreiber in finanzielle Instabilität geraten war und dessen Gebäudesubstanzmassiven Sanierungsstau aufwies. Carestone übernahm die hochangeseheneTraditionseinrichtung im Juni 2020, um sie gemeinsam mit der auf Pflegekonzeptespezialisierten cosiq GmbH neu auszurichten. "Das Projekt ist beispielgebenddafür, wie wir ein von Schließung bedrohtes Pflegeangebot in partnerschaftlicherZusammenarbeit erhalten, Kapazitäten erweitern sowie die Attraktivität undWirtschaftlichkeit steigern", sagt Ralf Licht, Chief Development Officer derCarestone Gruppe.Carestone hat auf dem topografisch anspruchsvollen knapp 10.000 Quadratmetergroßen Gelände in der Bodelschwinghstraße zwei aufeinander abgestimmte Neubautentermingerecht realisiert und damit die Voraussetzungen für ein zukunftsfähigeshybrides Pflegekonzept geschaffen. Das jetzt übergebene Gebäude bietet Platz für30 betreute Wohnungen. Zuvor hatte ein im Juli 2022 fertiggestellter