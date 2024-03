Mangan spielt eine immer größere Rolle in Batterien. Insbesondere die Autoindustrie giert nach dem Metall, um es in NMC-Batterien zu verarbeiten. Dementsprechend wächst die Nachfrage derzeit rasant, zumal nun mit Energiespeichern eine weitere wichtige Anwendung als Nachfragekomponente dazukommt. Southern Hemisphere Mining entwickelt mit Los Pumas in Chile eines der attraktivsten Mangan-Vorkommen der Welt und könnte von diesem Boom profitieren.

Lange war Kobalt ein dominierendes Thema im Bereich der Batterien. Kaum ein Autohersteller wollte mit dem Material in Verbindung gebracht werden, schließlich steht die Demokratische Republik Kongo für etwa zwei Drittel der Weltproduktion. Das Land hat einen schlechten Ruf, was vor allem an Warlords und Kinderarbeit in Minen liegt.

Doch inzwischen wurde Kobalt in den meisten Batterien aufs Minimum reduziert. Noch dazu hat Glencore im Kongo eine Mine in Produktion gebracht, die internationalen Standards genügt. Dennoch ist Kobalt kein großes Thema mehr. Lithium-Ionen-Batterien dagegen dominieren den Markt. Als Alternative zu Kobalt hat sich dabei Mangan etabliert und steht vor einer großen Zukunft. Dabei wird Mangan in der Stahlindustrie schon lange verwendet. Auch in Batterien ist das 1770 entdeckte Metall schon lange vertreten. Nun aber scheint Mangan auch in das Zentrum wachsender Industrien vorzurücken.

So ist es insbesondere bei sogenannten NMC-Batterien (Nickel-Kobalt-Mangan) gefragt, wo es den Kobalt-Anteil reduziert. Auch deshalb dürfte sich erst vor wenigen Wochen der US-amerikanische Batteriekonzern C4V eine potenzielle Offtake-Vereinbarung zur Belieferung mit Mangan gesichert haben. Doch das dürfte erst der Anfang sein. Auch große deutsche und japanische Autohersteller wollen sich Mangan sichern. Die Versorgungssicherheit geht in der Autoindustrie derzeit über alles. Mangan hat dabei genau die Vorteile, die elektrisch betriebene Autos benötigen: die hohe Energiedichte ermöglicht eine hohe Reichweite. Zudem steigert Mangan die Zyklenfestigkeit der Batterie. Das bedeutet, dass eine Batterie mehr Lade- und Entladezyklen durchlaufen kann, ohne an Leistung zu verlieren.