Magdeburg (ots) - Solarenergie ist die Zukunft - doch wer sich heute für einePhotovoltaikanlage interessiert, möchte wissen, ob es sich für ihn wirklichlohnt. Um Eigenheimbesitzern dabei zu helfen, ihre Energiekosten nachhaltig zusenken, plant und montiert Steven Hermes mit der Grünerstrom GmbH PV-Anlagen,die sich selbst ohne Förderung rechnen. An dieser Stelle erfahren Sie, wie erdabei vorgeht und warum er sich ein besonders ehrgeiziges Ziel gesetzt hat.Den meisten Hausbesitzern ist längst klar, dass Solarstrom eine gute Sache fürsie ist, weil sie mit der eigenen PV-Anlage von den Stromkonzernen weitgehendunabhängig werden, ihr Eigenheim im Wert steigt und die Energiekosten sinken.Wenn es um die Umsetzung geht, zögern allerdings viele von ihnen: In den Medienist eben immer wieder zu lesen, dass Kunden für Anlagen bezahlt haben, die dannnur zögerlich oder überhaupt nicht montiert wurden. Es besteht zudem eine großeUnsicherheit über die richtigen Dimensionen der PV-Anlage. Wird sie genug Stromerzeugen? Und wie lange dauert es, bis sie sich amortisiert? "Das sind natürlichberechtigte Ängste und Fragen, die im Vorfeld unbedingt ausgeräumt werdenmüssen", sagt Steven Hermes, Geschäftsführer der Grünerstrom GmbH. "Wer sichaber aus diesen Gründen davon abhalten lässt, auf Sonnenenergie umzusteigen,wird plötzlich noch höhere Energiekosten zahlen müssen und sich dann ärgern,weil es keine Förderung und eventuell nicht einmal mehr eine Steuerersparnisgibt.""Ein seriöses Solarunternehmen bietet eine umfassende Beratung, die denPlanungsvorgang und den Installationsprozess transparent und nachvollziehbarmachen. Mit einem starken Partner an der Seite ist es zu einer nachhaltigenEnergiekosteneinsparung nur ein Katzensprung", fügt Steven Hermes hinzu. Mehrals fünf Jahre Branchenerfahrung haben den Solar-Experten gelehrt, dass es nichtallein auf die Technik, sondern gleichzeitig auf einen exzellenten Serviceankommt. Mit der Grünerstrom GmbH bietet er Eigenheimbesitzern alles rund um diePhotovoltaik aus einer Hand: von der Beratung und Planung über die Montage biszur regelmäßigen Wartung. Dabei vergehen bis zum Start der eigenenStromproduktion in der Regel nicht mehr als sechs Wochen. Das Team derGrünerstrom GmbH plant und installiert derzeit etwa 600 PV-Anlagen pro Jahr imgesamten Bundesgebiet. Geht es nach Steven Hermes, wird diese Zahl schon balddrastisch steigen.Eine Ansage: 20.000 PV-Anlagen bis 2030"Wir sind überzeugt davon, dass Photovoltaik der Schlüssel zu einer sicheren und