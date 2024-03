Seite 2 ► Seite 1 von 2

Waltrop (ots) - Änderungen an der IT-Umgebung sind für Unternehmenunausweichlich - doch sie führen auch regelmäßig zu ernsten Problemen. Um dieRisiken auszuschalten und neue Prozesse schnell und fehlerfrei einzuführen,haben Andreas Strietholt und Frank Hildebrandt mit ihrem Team dasIT-Change-Management-System CMOne für IBM i entwickelt, das Unternehmen Zeit undKosten spart. An dieser Stelle erfahren Sie, was die Software der Task ForceIT-Consulting GmbH kann, wie sie eingeführt wird und warum sich mit ihrer Hilfefähige IT-Fachkräfte gewinnen lassen.Unternehmen kommen nicht daran vorbei, ihre IT-Anwendungen den verändertenBedingungen des Marktes anzupassen: Ihre Kunden wollen es möglichst bequem - unddie Konkurrenz schläft nicht. Eingriffe in das System sind allerdings mitGefahren verbunden, die vom Management selten wahrgenommen werden. Die Aufregungist daher groß, wenn plötzlich keine Kundenrechnungen mehr gedruckt werdenkönnen. In schlimmeren Fällen kommt es sogar zum kompletten Betriebsstillstand,weil Installationen nicht korrekt in Betrieb genommen wurden. "Wir stellen immerwieder fest, dass es beim Management an Problembewusstsein fehlt. Dabei sitzenviele Unternehmen auf einem Pulverfass, während die Lunte bereits brennt. Wennes schließlich den ersten schwerwiegenden Vorfall gegeben hat, reagieren dieVerantwortlichen oft mit der Holzhammermethode, indem sie einen Wechsel dereigenentwickelten Anwendungs-Software zu Anbietern von Standardsoftware erwägen.Es ist ihnen in der Regel nicht klar, dass sie es mit einem Zeitaufwand vonmehreren Jahren, ausufernden Kosten und einem nicht unerheblichen Risiko zu tunhaben", erklärt Andreas Strietholt, Geschäftsführer der Task Force IT-ConsultingGmbH."Wer heute IBM i nutzt, sollte auch dabei bleiben, weil es sich im Gegensatz zuanderen Systemen sehr gut an die eigenen Bedingungen und Wünsche anpassen lässtund es dort sehr moderne und zukunftsweisende Tools gibt. Die bestehendenProbleme können mit einer IT-Change-Management-Software effizient gelöstwerden", fügt sein Geschäftspartner Frank Hildebrandt hinzu. Die beiden könnenauf 40 Jahre Erfahrung im IT-Sektor verweisen und verknüpfen ihre Expertise miteinem umfangreichen Wissen über unternehmerische Prozesse. Mit der SoftwareCMOne bieten die beiden ein IT-Change-Management-System für IBM i an, mit dessenHilfe kleine, mittelständische und große Unternehmen Änderungen ihrerIT-Umgebung effektiv verwalten und kontrollieren, um Störungen zu minimieren und