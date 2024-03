GLS Bank will auch in Zukunft nachhaltiges Wirtschaften unterstützen Die Alternativbank GLS hält 50 Jahre nach ihrer Gründung an ihrer sozial-ökologischen Ausrichtung fest. "Die Devise ist weiterhin: Sinn steht vor dem Gewinn", teilte die Genossenschaftsbank am Donnerstag in Bochum bei der Vorlage ihrer Jahresbilanz …