VERSES AI kündigt Teilnahme von Blue Yonder am Genius-Betaprogramm an VANCOUVER, British Columbia – 7. März 2024 / IRW-Press / - VERSES AI Inc. (CBOE:VERS) (OTCQB:VRSSF) („VERSES“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen für kognitives Computing, das intelligente Softwaresysteme der nächsten Generation entwickelt, …