DAX-FLASH Dax auf Rekordhoch - EZB wird bei Inflation optimistischer Die Aussicht auf eine rascher als erwartet sinkende Inflation in der Eurozone hat den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag angetrieben. Der Leitindex Dax erreichte am Nachmittag ein weiteres Rekordhoch. In der Spitze stieg der Dax um 0,6 Prozent auf …