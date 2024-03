- Maximale Wertschöpfung mit reaktionsschnellem Kundensupport.

HOUSTON, TEXAS (USA), HASSELT, BELGIEN und DARMSTADT, DEUTSCHLAND / ACCESSWIRE / 7. März 2024 / TrendMiner, die fortschrittliche industrielle Analyseplattform für die Prozessfertigungsindustrie, freut sich, im Rahmen seiner strategischen Partnerschaft mit Amazon Web Services (AWS) bedeutende Erweiterungen seiner Software-as-a-Service-(SaaS)-Lösung bekannt zu geben. Die neueste Version der SaaS-Plattform ist nur eine der Möglichkeiten, wie TrendMiner eine kurze Time-to-Value zur Verbesserung der Betriebsleistung bietet.

TrendMiner auf der AWS-Plattform demokratisiert die fortschrittliche industrielle Analytik für Betriebsexperten, Werksleiter und zentrale Datenteams in der Prozessfertigungsindustrie. Durch die Senkung der Vorabkosten und die Beschleunigung der globalen Bereitstellung werden diese strategischen Initiativen die Art und Weise verändern, wie Prozessfertiger ihre Betriebsdaten für die tägliche Entscheidungsfindung nutzen.

Verbesserte SaaS-Lösung auf AWS

TrendMiner hat sein SaaS-Angebot überarbeitet, um den neuesten Best Practices für Bereitstellungs-, Laufzeit- und Optimierungsstrategien Rechnung zu tragen. Die auf dem AWS Marketplace verfügbare SaaS-Lösung von TrendMiner nutzt die robusten Funktionen von AWS, um Kunden ein unvergleichliches Maß an Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit zu bieten. Die Vorabkosten sind zudem niedrig, was gerade für Unternehmen, die erst damit beginnen, Erkenntnisse aus Betriebsdaten zu gewinnen, wichtig ist.

Durch die Partnerschaft mit AWS kann TrendMiner der Prozessfertigungsindustrie auch über die industrielle Cloud betriebliche Erkenntnisse liefern. Diese Zusammenarbeit setzt einen neuen Maßstab für die fortschrittliche industrielle Analytik, indem sie den Zugang zu greifbaren Erkenntnissen zur Betriebsleistung erleichtert.

„Unser erweitertes SaaS-Angebot und die starke Partnerschaft mit AWS sind Zeichen unseres kontinuierlichen Engagements für die Bereitstellung einer flexiblen Plattform zur Analyse von Betriebsdaten. Durch die Nutzung der Infrastruktur von AWS sind wir in der Lage, eine skalierbare Lösung bereitzustellen, die datengestützte Erkenntnisse in den Mittelpunkt der täglichen Entscheidungsfindung stellt“, so Rob Azevedo, Product Marketing Manager.