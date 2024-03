München (ots) -



- Deutschland als am meisten belasteter Markt in Europa identifiziert.

- Deutsche Unternehmen verzeichnen mit 15% den höchsten Anstieg an finanziellen

Notlagen in Europa.



Der halbjährlich erscheinende Alvarez & Marsal Distress Alert (ADA) (https://www

.alvarezandmarsal.com/insights/european-corporates-primed-more-distress-audit-se

ason-begins) des Beratungsunternehmens Alvarez & Marsal (A&M)

(https://www.alvarezandmarsal.com/) zeichnet ein besorgniserregendes Bild der

europäischen Unternehmenslandschaft. Die Analyse zeigt, dass die finanzielle

Notlage von Unternehmen auf den höchsten Stand seit Beginn der Pandemie

gestiegen ist: Fast jedes zehnte Unternehmen (9,8%) befindet sich in

Schwierigkeiten, ein Anstieg von 10% seit 2021.







um 20% im Vergleich zum Vorjahr. Hauptursachen dafür sind die Auswirkungen der

Inflation, die zu höheren Löhnen und Energiekosten führt, sowie die nachlassende

Verbrauchernachfrage.



Mit einem Anstieg auf 15% verzeichnet Deutschland den höchsten Anstieg an

finanziellen Notlagen in Europa. Im Vergleich zum Vorjahr (9%) spiegelt dies das

herausfordernde Geschäftsumfeld wider, da Deutschland als einziges Land in

Europa eine Rezession erlebt.



In den vergangenen 12 Monaten waren verbrauchernahe Unternehmen in Europa am

stärksten von finanziellen Notlagen betroffen. Besonders stark belastet sind der

Konsumgüter-, Einzelhandels- und Mediensektor. In der Medien- und

Unterhaltungsbranche sind 16,3% der Unternehmen in Schwierigkeiten, gegenüber

13,3% im Vorjahr. Längerfristige Trends wie rückläufige Werbeeinnahmen und die

Dezentralisierung der Inhaltserstellung auf Social-Media-Plattformen in

Verbindung mit einer sinkenden Verbrauchernachfrage haben den Druck auf die

Leistung erhöht.



Auch die Performance und die Bilanzen der Modeunternehmen haben sich im Jahr

2023 verschlechtert: 16,1% der Unternehmen sind jetzt in Schwierigkeiten,

gegenüber 13,5% im Jahr 2022. Steigende Betriebskosten, wie steigende Löhne und

Energiekosten sowie ein Rückgang der Ermessensausgaben haben den Sektor hart

getroffen.



Der A&M Distress Alert bewertet die Leistungsfähigkeit und Robustheit der

Bilanzen europäischer Unternehmen mit dem Ziel, diejenigen zu identifizieren,

die sich in einer finanziellen Notlage befinden oder in naher Zukunft in eine

solche geraten könnten. Die neue Analyse zeigt, dass der Anteil der Unternehmen

in Schwierigkeiten in Europa von 8,6% im Jahr 2022 auf 9,8% im Jahr 2023

gestiegen ist und damit den höchsten Stand seit Beginn der Pandemie im Jahr 2020

