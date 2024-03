BARCELONA, Spanien, 7. März 2024 /PRNewswire/ -- Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company („YOFC"), ein weltweit führender Anbieter von Glasfaserkabeln und umfassenden Lösungen, hat auf dem Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2024, der am 26. Februar stattfand, einen bedeutenden Eindruck hinterlassen. Unter dem Motto "Connecting the Future with Fibre" stellte YOFC seine neuesten Fortschritte in der Glasfasertechnologie vor und bot Einblicke in die sich entwickelnde digitale Landschaft. Die Ausgabe 2024 des MWC Barcelona stand unter dem Motto "Future First" und diente als Treffpunkt für die Elite der digitalen Industrie und Disruptoren, um ihre neuesten Technologien vorzustellen und über den Weg unserer digitalen Zukunft zu diskutieren. Die Diskussionsthemen reichten von den nächsten Phasen von 5G, der künstlichen Intelligenz der Dinge (AIoT), der Rolle der künstlichen Intelligenz (KI), die die menschliche Erfahrung in den Vordergrund stellt, über Fortschritte in der intelligenten Fertigung bis hin zur Neudefinition von Industriestandards und dem Wesen unseres digitalen Selbst. Die Teilnahme von YOFC bekräftigte das Engagement des Unternehmens, bei der Entwicklung der für unser digitales Zeitalter entscheidenden Infrastruktur eine Vorreiterrolle einzunehmen und die Art und Weise, wie die Technologie uns alle miteinander verbindet, mitzugestalten.

KI führt eine globale Welle der technologischen Revolution und des industriellen Wandels an. Sie verändert die Art und Weise, wie wir arbeiten, leben und lernen, dramatisch und führt uns in ein neues Zeitalter der synergetischen Mensch-Maschine-Interaktion, der grenzenlosen Integration und der kollaborativen Innovation. Dieses intelligente Zeitalter bringt neue Technologien und Anwendungen hervor, vom Handel mit erweiterter Realität (Extended Reality, XR) und brillenlosen 3D-Darstellungen bis hin zu digitalen Berührungsschnittstellen und integrierten Systemen, die unsere Lebensräume und Verkehrsmittel miteinander verbinden. Diese Fortschritte unterstreichen den wachsenden Bedarf an schnelleren Internetgeschwindigkeiten und kürzeren Verzögerungen bei der Datenübertragung. Es wird erwartet, dass Mobilfunknetze Geschwindigkeiten von 10 Gbit/s und Latenzzeiten von nur wenigen Millisekunden bieten, so dass hochwertige Glasfasernetze unabdingbar werden, um die Verbindung zu gewährleisten. Mit der Weiterentwicklung intelligenter Dienste und Anwendungen stoßen die Glasfaserkommunikationsnetze an neue Grenzen - mit dem Ziel, eine noch nie dagewesene Kapazität, minimale Verluste und geringstmögliche Latenzzeiten zu erreichen und sicherzustellen, dass unsere digitale Infrastruktur die nächste Innovationswelle unterstützen kann.