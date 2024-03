(neu: Details)



SCHWEDT/BERLIN (dpa-AFX) - Gut zwei Jahre nach der russischen Invasion der Ukraine hofft die Bundesregierung, dass sich der russische Staatskonzern Rosneft aus dem Raffineriegeschäft in Deutschland zurückzieht. Am Donnerstag gab das Bundeswirtschaftsministerium dazu eine Art Zwischenschritt bekannt: Die im September 2022 begonnene Treuhand-Verwaltung der Anteile von Rosneft an der Großraffinerie PCK im brandenburgischen Schwedt und zwei weiteren Anlagen wird noch einmal um sechs Monate verlängert. In der Zeit soll Rosneft nach einem Käufer für die Anteile suchen. Dafür verzichtet der Bund vorerst auf eine Enteignung.

Der Betrieb der drei Raffinerien mit Rosneft-Beteiligung - PCK in Schwedt, Miro in Karlsruhe und Bayernöl in Neustadt an der Donau - kann damit zunächst wie bisher weiterlaufen. Tankstellen, Flughäfen und Industrie werden weiter versorgt. Besondere Bedeutung hat die Entscheidung für PCK, wo Rosneft mit 54 Prozent der Anteile Mehrheitseigner ist. Knapp zwölf Millionen Tonnen Rohöl kann die Raffinerie im Nordosten Brandenburgs verarbeiten, neun von zehn Autos der Region tanken Sprit von dort.