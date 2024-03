In der jüngsten Ankündigung verkörpert der vielseitige Musiker, Regisseur und Schauspieler RIMOWAs Geist der Handwerkskunst und Innovation. Die Werte des Künstlers, dessen Karriere von ständiger Erforschung und Neuerfindung geprägt ist, spiegeln das Engagement von RIMOWA wider, immer wieder Grenzen zu überschreiten und neue Standards zu setzen. In seiner neuen Rolle als globaler Botschafter von RIMOWA wird Jay Chou Reisende rund um den Globus dazu inspirieren, sich auf ihre eigenen, lebensverändernden Reisen zu begeben. "Wir bei RIMOWA haben immer an die transformative Kraft des Reisens geglaubt und an die Verpflichtung, das eigene Handwerk ständig zu verfeinern und gleichzeitig furchtlos nach Innovation und Neuerfindung zu streben. Jay Chou verkörpert nicht nur all diese Werte, sondern ist auch jemand, den wir für seinen weltweiten Einfluss als Künstler bewundern. Es ist eine Ehre, ihn als globalen RIMOWA-Botschafter begrüßen zu dürfen", sagt RIMOWA-CEO Hugues Bonnet-Masimbert.

Tatsächlich ist der Koffer der deutschen Maison zu einer Notwendigkeit für Jay Chou's jede Reise um die Welt geworden, einer wurde auf der 125-Jahr-Feier von RIMOWA's Ausstellung SEIT 1898 in Shanghai ausgestellt, was die Partnerschaft zu einem bedeutenden Höhepunkt einer langjährigen Reise macht.

Der besagte Koffer hat den Superstar durch Städte auf der ganzen Welt begleitet, von seinem letzten "Invincible"-Konzert bis zum aktuellen Karnevalskonzert. "Auf meinen Reisen rund um die Welt sind meine RIMOWA-Koffer meine treuen Begleiter, mit denen ich wertvolle Erinnerungen teile. Sie haben mich nicht nur im beruflichen Umfeld begleitet, sondern auch auf anderen Reisen, wenn ich auf der Suche nach Inspiration in neue Gefilde vorstieß. Die Tätigkeit als globaler Botschafter von RIMOWA bereitet mir große Freude. Ich schätze diese Verbindung und schätze diese dauerhafte Beziehung zur Marke sehr", sagt Jay Chou, der von Dominant Culture Ltd. vertreten wird.

Jay Chou war im Januar dieses Jahres für die Werbeaufnahmen in London, die unter anderem im Bahnhof King's Cross stattfanden. Der "Sohn der Sonne", wie er genannt wird, hat die zwei Drehtage bei strahlend blauem Himmel erfolgreich hinter sich gebracht. Vor kurzem hat der dreifache Familienvater ein Kunstwerk auf seinen sozialen Medien geteilt und gefragt, ob jemand weiß, wer der Meister ist? Die Antwort ist seine jüngste Tochter Jacinda, die im Alter von zwei Jahren ein wunderschönes handgemaltes Ölgemälde geschaffen hat. Seine Follower auf Instagram hat 888 Millionen erreicht, die die Zahl symbolisiert Glück, gerade rechtzeitig, um die große Nachricht zu feiern.

