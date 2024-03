Duisburg (ots) - "Die klimagerechte Transformation auf dem Duisburger

Immobilienmarkt ist in vollem Gange. Die Zahlen für 2023 sind weder Grund zur

Sorglosigkeit noch zur übertriebenen Besorgnis. Der Markt ist in den wichtigsten

Assetklassen stabil, aber wir brauchen dringend mehr konkrete Anreize für die

Wiederbelebung der Neubautätigkeit." (Rasmus C. Beck, Geschäftsführer Duisburg

Business & Innovation)



- Logistikimmobilien: mit über 60.000 m² neu fertiggestellter Fläche

Zehnjahresdurchschnitt übertroffen

- Büroimmobilien: mit 71.000 m² Flächenumsatz beweist der Markt Resilienz.

Geringe Leerstandsquote von nahe 3% zeigt aber hohen Bedarf für Modernisierung

und Neubau

- Wohnimmobilien: mit gestiegenen Neubaumieten um 4,8 % auf 11,00 EUR/m² und

Kaufpreisen für Neubau-Eigentumswohnungen um 2,8 % auf 3.700 EUR/m² insgesamt

hohe Nachfrage nach Immobilien in Top-Lagen







mit der Wirtschaftsentwicklung Duisburg Business & Innovation (DBI)

veröffentlicht, liefert einen umfassenden und unabhängigen Überblick über die

Entwicklung der Immobilienmärkte in der Stadt und stellt signifikante Trends und

Analysen vor. Trotz eines herausfordernden Jahres zeigt der Markt Stabilität und

Widerstandsfähigkeit.



Sören Link, Oberbürgermeister der Stadt Duisburg, sieht die Positionierung des

Standorts klar: "Der Bericht über den Immobilienmarkt 2023 zeigt, dass Duisburg

trotz zahlreicher Herausforderungen zuversichtlich nach vorne schauen kann. Wir

sind ein wichtiger Knotenpunkt für Logistik mit dem größten Binnenhafen der

Welt. Die klimagerechte Transformation der Industrie findet hier statt und wird

flankiert von zahlreichen Investitionen. Diese langfristige Entwicklung wird

auch dem Immobilienstandort Duisburg eine Perspektive bieten. Wir haben als

Stadt Duisburg sehr konkrete Pläne für neue urbane Strategien - sowohl in der

Revitalisierung als auch im Neubau von Immobilien."



"Die klimagerechte Transformation auf dem Duisburger Immobilienmarkt ist in

vollem Gange. Die Zahlen für 2023 sind weder Grund zur Sorglosigkeit noch zur

übertriebenen Besorgnis", ordnet DBI-Geschäftsführer Rasmus C. Beck die

Ergebnisse ein, "der Markt ist in den wichtigsten Assetklassen stabil, aber wir

brauchen dringend mehr konkrete Anreize für die Wiederbelebung der

Neubautätigkeit."



Wirtschaftsdezernent Michael Rüscher betont Entwicklungen und Chancen: "In

Duisburg transformieren wir in den kommenden Jahren tausende Wohnungen und bauen

neue Büroflächen, auch unter den derzeit herausfordernden Bedingungen. Dank

moderater



Preisniveaus und der strategischen Lage im Ruhrgebiet eröffnen sich hier

